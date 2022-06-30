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Знай наших: прогресивні художники, які просувають українське у світі й донатять ЗСУ

30.06.2022

Українська культура –  самобутня, яскрава й жива. З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну вона переосмислюється в контексті війни. Чого тільки коштує переспівана Андрієм Хливнюком «Червона Калина», або розфарбований керамічний півник, який чудом уцілів у розбомбленому будинку в Бородянці, і став символом незламності українського духу. Сьогодні редакція сайту STB.UA розповість вам про молодих українських художників, які показують високий культурний рівень за кордоном, популяризують українське і збирають донати на ЗСУ. 

Художники, які просувають українське у світі та донатять ЗСУ

Фото – Інна Харчук

Kinder Album

 

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Допис, поширений Kinder Album (@iamkinderalbum)

Художниця під псевдонімом Kinder Album пише акварелі про війну та створює керамічні скульптури. Виручку від продажів NFT-колекцій вона відправляє на допомогу ЗСУ.

 

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Допис, поширений Kinder Album (@iamkinderalbum)

Марія Шапранова

Яскрава сучасна художниця, яка крім малюнків створює цікаві роботи в техніці колажу. 80 відсотків від прибутку її робіт донатить Україні. 

 

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Допис, поширений Maria Shapranova (@ocolorum)

Ірина Харчук

Дівчина пише портрети українців, використовуючи національну символіку. Гроші від продажу деяких картин відправляються на допомогу біженцям. 

 

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Допис, поширений Inna Kharchuk (@inna.kharchuk)

Анастасія Усенко

Мисткиня пише оголену натуру в різноманітних техніках. Більшість її робіт сьогодні присвячені російсько-українській війні. Частину грошей від продажу картин Анастасія направляє на підтримку Армії та волонтерам. 

 

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Допис, поширений Anastasiia Usenko (@usenko_o)

MyFabStory

Художниця створює картини, листівки та принти із зображеннями українських міст. 30 відсотків від продажу дівчина віддає на купівлю тепловізорів для українських військових. 

 

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Допис, поширений Авторські тканини | Ілюстрації (@myfabstory)

Аліна Арт Коллаж

Художниця створює картини, колажі, фольклорні портрети зі знаменитостями, які підтримали Україну. Всю виручку дівчина відправляла бійцям полку Азов, які тримали оборону «Азовсталі» в Маріуполі. 

 

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Допис, поширений alina_art_collage (@alina_art_collage)

Наталія Лі 

Художниця Наталя Лі відома своїми ілюстраціями до дитячих книжок. Тепер же, під час війни проти України, вона зобразила героїнь протистояння російській агресії.

У своєму інстаграмі мисткиня опублікувала кілька крутих і потужних ілюстрацій. У її баченні українські міста отримали жіночі обличчя. І кожне з них має риси, які найбільш властиві йому. Так, вона зобразила і Конотоп, І Миколаїв, і Маріуполь, і Харків, і навіть Чорнобаївку.

 

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Допис, поширений Natasha le🎨📖📷 Nata. Le (@natashale777)

Дивіться ще більше картин сучасних українських художників просто зараз!

 

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Допис, поширений Alina Zamanova (@alina_zamanova)

 

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Допис, поширений METELIN (@metelin_denys)

 

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Допис, поширений Dzvinya Podlyashetska (@dzvinya_studio)

 

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Допис, поширений Iryna Maksymova (@maksymova.art)

 

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Допис, поширений Alina Konyk (@akelina_g)

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