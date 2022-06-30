Акторка Катерина Тишкевич не може встати з ліжка через хворобу

Катерина Тишкевич не може встати з ліжка через тяжку хворобу

Зірка серіалів СТБ Катерина Тишкевич страждає на невизначену хворобу вже не один рік. Акторка пояснила, що відбувається з її здоров’ям та розповіла про неймовірні болі, які не змогли втамувати ані лікарі, ані знахарі, «бабки», шамани чи маги.

Нещодавно про допомогу Тишкевич почали просити її зіркові друзі в соцмережах. Акторка Ліза Зайцева та Анастасія Цимбалару опублікували останні обстеження Тишкевич.

«Зараз навіть минулі методи лікування (17 пігулок на день та постійні крапельниці) перестали працювати ― Катя не встає з ліжка. Увесь час повномаштабної війни вона попри страшний біль продовжувала волонтерити та допомагала нашій країні, але зараз допомога потрібна їй», ― написала Цимбалару.

Після того, як українці занепокоїлися через стан акторки, Тишкевич у своєму Instagram пояснила, що з нею відбувається.

«Якби ми знали на 100%, то і не збирали б ніякі кошти на діагностику. Ще раз підкреслюю, що остаточного ДІАГНОЗУ ― нема. За 8 років обстежень в Україні його так і не змогли поставити. Головний симптом — це нестерпний головний біль, який починається раптово і не відпускає ні на секунду, болить 24/7 так сильно, що я не можу говорити чи тримати очі відкритими. Моя мама невролог, тому просто повірте, що ми були майже у всіх кращих лікарів нашої країни. Тупік. Біль є, діагнозу нема», ― каже акторка.

За 8 років вона побувала у остеопатів, мануальщиків, кранеосакральних терапевтів, біоенергетиків, шаманів, бабок, тарологів, астрологів та мольфарів, пробувала акупунктуру, обкол всієї голови та шиї ботоксом, гірудотерапію (лікування п’явками), гіпноз, регресію, техніки самосцілення, китайську медицину, йогу, цигун, дихальні практики типу саторі, 1,5 роки психотерапії з виключенням будь яких вторинних вигід від цієї хвороби, травм дитинства або сепарації від батьків.

Акторкою було зроблені усі можливі обстеження: МРТ, доплери судин, енцефалограмми та інше, проте це не дало розуміння, що з нею відбувається. Але перестали допомагати різні види нейролептиків, які вона приймала, незважаючи на побічні дії.

«Три тижні тому було зроблено останнє МРТ мозку в Одесі, яке в порівнянні з іншими МРТ за ці роки показало динаміку змін в мозку, а саме те, що там утворюється застій рідини ліквору, який давить мені на ділянки мозку і може провокувати цей шалений внутрішньочерепний тиск», ― додала Тишкевич.

Вона також подякувала за фінансову допомогу, яку їй почали надавати небайдужі українці.

Реквізити можна знайти за посиланням:

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