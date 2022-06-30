Бельгійські вафлі: рецепт покроково

Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ольга Мартиновська розповіла, як приготувати ідеальні вафлі. Кулінарка запевняє, що рецепт вафель 100% робочий. А подавати їх можна з будь-якою начинкою: з солоною рибою, авокадо салатом, нутелою або джемом.

Фото: alexru1313 / depositphotos.com

Інгредієнти:

100 г борошна

дрібка солі

5 г розпушувача

2 яйця

2 ч. л. ванільного цукру

100 мл молока

25 мл газованої води, а краще пива

1 ст. л. розтопленого масла

Спосіб приготування:

Відокремте жовтки від білків. Змішайте борошно, сіль і розпушувач із жовтками. Додайте молоко і перемішайте до однорідності. Влийте газовану воду і масло. Добре все перемішайте. Збийте білки з ванільним цукром і делікатно введіть їх у тісто. Наливайте тісто у вафельницю та випікайте 5 хвилин.

Смачного!

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