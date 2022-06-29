«День, коли я зустрів Спайдермена»: в Україні знімають воєнну драму з елементами фантастики

В Україні знімають воєнну драму з елементами фантастики «День, коли я зустрів Спайдермена». Це спільний проєкт Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП) та AMO Pictures і перші зйомки повнометражного фільму на території України з початку повномасштабної російської агресії. Більше — читайте в матеріалі STB.UA

Mamas Production розпочав зйомки художнього фільму “День, коли я зустрів Спайдермена”, який є спільним проєктом Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП) та AMO Pictures. Це перші зйомки повнометражного фільму на території України з початку повномасштабної російської агресії. Стрічка оповідає історію волонтерки, яка відкриває у собі надприродні здібності та рятує майбутнє хлопчика з Бучі.

“Хтось знає історію школяра Пітера Паркера, який став Спайдерменом. Хтось чув про мільярдера Брюса Вейна, який одягнув костюм Бетмена. Ми розкажемо історію волонтерки Каті, яка відчула у собі суперсилу”, — говорить автор ідеї та со-продюсер фільму “День, коли я зустрів Спайдермена” Антон Скрипець.

Після початку повномасштабного вторгнення кіновиробництво в Україні зупинилося. Ситуація стала буквально кризовою. Проте автори проекту “День, коли я зустрів Спайдермена” знайшли ресурси та можливості аби реалізувати художній фільм – запуск відбувся на початку травня, а зйомки тривають і досі – у Львові, Києві та деяких інших містах України.

“Першими в Україні взятися за ігрове кіно, в умовах війни, стало справжнім викликом для ОУП, яка була націлена на зйомки документального кіно, в першу чергу!“, — говорить співзасновниця ОУП та Mamas Production, Алла Липовецька. — “Коли Антон прийшов з цією жорсткою, але водночас дуже ліричною історією, мені здалося божевіллям почати зйомки художнього фільму. Але з кожним днем обговорення незвичайного формату фільму, з кожним днем написання сценарію, впевненості ставало все більше. А коли проектом зацікавилися наші партнери з AMO Pictures, стало очевидним, що проект вже на етапі сценарію не залишає байдужим. Варіантів не залишилось – тільки запуск!“

Великий відеопродакшн AMO Pictures виступає головним партнером. Участь компанії коментує операційний директор, Анатолій Дудінський: “Нам цікаво підтримувати українське кіно. Ми давно прагнули цього, і старт виробництва фільму вдало збігся з нашими планами. Наш продакшн AMO Pictures — основний партнер проєкту. Ми інвестуємо у фільм, допомагаємо зі зйомками та ділимося експертизою в дистрибуції на онлайн-сервіси Youtube та Facebook у західних країнах. Проект зацікавив, в першу чергу, сценарієм, режисером і професіоналами, які готові зібратися і робити якісні речі в нашій країні. Фільм має дуже нестандартний формат і, до всього, це перший художній фільм про широкомасштабну війну 2022 року. А ми, як компанія креативного сектору, віримо, що наша нація має зображувати свої проблеми не лише через документальну призму, а й через переживання та емоції, які дозволяє відчути інструментарій художнього кіно”.

Автори фільму особливу увагу приділяють унікальному формату, який вони обрали для своєї історії, і кажуть, що такого в Україні ще не було. Вони обіцяють незвичні рішення не тільки для українського, але й для світового кінематографу.

“Ще на етапі сценарію, разом з Антоном, ми багато обговорювали нюанси формату, в якому вирішили розказати нашу історію. Нам хотілося щоб фільм відгукнувся кожному, тому будемо говорити з глядачем зрозумілою йому мовою. Артхаусні прийоми виразності відкинули подалі!”, — коментує режисерка фільму Єва Стрєльнікова.

У фільмі зіграють Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Олеся Жураківська, Катерина Кістень та інші.

Реліз фільму “День, коли я зустрів Спайдермена” заплановано на осінь 2022 року. Прем’єра фільму очікується на стрімінгових платформах, фестивалях, телеканалах а також у кінотеатрах.

Інформаційні довідки

Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП) — це група із семи українських продюсерів, створена у березні 2022. ОУП знімає документальне та ігрове кіно про причини, перебіг і наслідки повномасштабної агресії росії проти України 2022 року. Станом на липень 2022 року у виробництві ОУП шість документальних фільмів та одна художня стрічка.

AMO Pictures — це компанія, що займається виробництвом відеоконтенту, який переглядають більше 750 мільйонів людей із усього світу. В компанії працює понад 150 співробітників, які здійснюють повний цикл виробництва та розповсюдження контенту. Amo Pictures створює відео різних форматів — від коротких анімаційних фільмів до великих знімальних форматів. Основні напрямки в якому працює продакшн: Fiction Shooting, Fiction Animation, Nonfiction content. У AMO Pictures розробляють відеоконтент для Facebook-стрічки AMOMAMA, продакшн запустив і розвиває YouTube-канали: OSSA, AniMatters і DramatizeMe. Зйомки контенту проходять у Києві (Україна) та Лодзі (Польща).

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