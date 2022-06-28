Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru

Освітній курс онлайн для жінок-підприємиць від фонду Олени Пінчук

28.06.2022

Фонд Олени Пінчук у партнерстві із UCU Business School та EdEra та за підтримки Фундації Coca-Cola створили освітній онлайн-курс для жінок-підприємиць, який допоможе розпочати або масштабувати власну справу.

Освітній курс для жінок-підприємиць від фонду Олени Пінчук

Освітній курс стисло та за короткий час допоможе отримати знання і інструменти для ведення бізнесу, оцінити та структурувати бізнес ідеї, отримати зворотній зв’язок від команди викладачів та підтримку ком’юніті. 

 Для дівчат, які:

  • давно мріяли розпочати власну справу, мають ідею, але не мають інструментів чи фінансування;
  • хочуть розпочати власну справу, але шукають ідею; 
  • хочуть власної реалізації та прибутку від бізнесу;

 Учасниці курсу також матимуть можливість взяти участь у конкурсі грантів на підтримку їх бізнес ідей. 

Освітній курс для жінок-підприємиць від фонду Олени Пінчук

Реєструйтесь тут https://study.ed-era.com/uk/courses/course/974

Ми хочемо допомогти жінкам навіть в умовах війни втілити свої бізнес ідеї, підтримати їх на початку підприємницької діяльності і дати поштовх для розвитку. Ми хочемо, щоб жінки мали економічну незалежність і отримали можливість реалізувати себе і втілити свої ідеї та мрії.

Більше на тему: Як українська культура під час війни захопила весь світ

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати