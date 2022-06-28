Освітній курс для жінок-підприємиць від фонду Олени Пінчук

Освітній курс онлайн для жінок-підприємиць від фонду Олени Пінчук

Фонд Олени Пінчук у партнерстві із UCU Business School та EdEra та за підтримки Фундації Coca-Cola створили освітній онлайн-курс для жінок-підприємиць, який допоможе розпочати або масштабувати власну справу.

Освітній курс стисло та за короткий час допоможе отримати знання і інструменти для ведення бізнесу, оцінити та структурувати бізнес ідеї, отримати зворотній зв’язок від команди викладачів та підтримку ком’юніті.

Для дівчат, які:

давно мріяли розпочати власну справу, мають ідею, але не мають інструментів чи фінансування;

хочуть розпочати власну справу, але шукають ідею;

хочуть власної реалізації та прибутку від бізнесу;

Учасниці курсу також матимуть можливість взяти участь у конкурсі грантів на підтримку їх бізнес ідей.

Реєструйтесь тут https://study.ed-era.com/uk/courses/course/974

Ми хочемо допомогти жінкам навіть в умовах війни втілити свої бізнес ідеї, підтримати їх на початку підприємницької діяльності і дати поштовх для розвитку. Ми хочемо, щоб жінки мали економічну незалежність і отримали можливість реалізувати себе і втілити свої ідеї та мрії.

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