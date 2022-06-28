Місячний календар стрижок на липень 2022

Місячний календар допоможе вибрати оптимальну дату для стрижки, фарбування волосся та кардинальної зміни іміджу. З давніх часів за цим календарем обирали найкращі дати для зміни своєї зовнішності та косметичних процедур. Коли в липні не варто йти до перукарні – читайте у матеріалі STB.UA.

Місячний календар стрижок на липень 2022

1 липня — вдалий день. Волосся після стрижки будуть добре рости.

2 липня — невдалий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Можуть бути проблеми зі здоров’ям.

3 липня — можна стригти волосся, займатися завивкою і фарбуванням. Зміна іміджу буде вдалою.

4 липня — процедури з волоссям в цей день додадуть вам сили та натхнення.

5 липня — можна стригтися, але не варто кардинально змінювати свій імідж.

6 липня — відмовтеся від походу в перукарню і маніпуляцій з волоссям.

7 липня — невдалий день, стрижка в цей день відбере у вас сили та енергію.

8 липня — хороший день для маніпуляцій по догляду за волоссям: маски, зміцнення волосся. Можна підрівняти кінчики або чубок, але інші процедури робити не варто.

9 липня — невдалий день для будь-яких процедур з волоссям. Не рекомендується міняти імідж, фарбувати волосся або завивати.

10 липня — можна робити короткі стрижки, щоб зміцнити волосся. Також можна зайнятися фарбуванням, але без кардинальних змін зовнішності.

11 липня — вдалий день для стрижки, фарбування і завивки.

12 липня — прекрасний день для кардинальної зміни іміджу і нової зачіски.

13 липня — стригти волосся не рекомендується, можуть бути розчарування.

14 липня — можна фарбувати волосся і робити завивку, але стригти не рекомендується.

15 липня — стрижка і кардинальні зміни іміджу в цей день можуть привернути неприємності в сім’ї.

16 липня — нейтральний день для будь-яких маніпуляцій з волоссям.

17 липня — гарний день, щоб освіжити зачіску. Але не варто кардинально міняти зовнішній вигляд.

18 липня — невдалий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям, може привернути хвороби.

19 липня — прекрасний день для нової зачіски. Вона приверне увагу протилежної статі.

20 липня — хороший день для будь-яких маніпуляцій з волоссям.

21 липня — не рекомендується кардинальних експериментів з волоссям.

22 липня — у перукарню йти не варто.

23 липня — хороший день для будь-яких оздоровчих процедур, а ось стрижки можуть бути невдалі.

24 липня — не варто стригти волосся, вони стануть неслухняними. Можна робити укладку.

25 липня — не ризикуйте з походом до перукаря, займіться оздоровчими процедурами.

26 липня — вдалий день для зміни іміджу, фарбування, кардинальних стрижок і зачісок.

27 липня — не рекомендується стригти волосся, можна підфарбувати коріння.

28 липня — вдалий день для нової зачіски та стрижки.

29 липня — намагайтеся перенести запис до перукаря на інший день.

30 липня — вдалий день для стрижки та інших маніпуляцій з волоссям.

31 липня — не рекомендуються стрижки, зміна іміджу, фарбування і завивка.

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