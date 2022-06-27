Тарас Цимбалюк готовий стати наступним героєм Холостяка

Тарас Цимбалюк може стати новим учасником проєкту «Холостяк»

Прихильники романтичного реаліті «Холостяк» затамували подих ― несподівано один із популярних акторів зізнався, що не проти взяти участь в одному з наступних сезонів. Зірка серіалів «Спіймати Кайдаша», «Кріпосна» та «Кава з кардамоном» Тарас Цимбалюк погодився би стати головним героєм у найромантичнішому реаліті в Україні ― «Холостяк» на СТБ.

Тарас Цимбалюк після розлучення з Тіною Антонюк несподівано зізнався, що не проти стати головним героєм найромантичнішого реаліті України ― «Холостяк». Актор відверто заявив, що не збирається нікого обманювати, тому легко погодився б на зйомки «Холостяка»―13, якщо б йому запропонували. Але є одна умова.

«Я не хочу нікого дурити, я цілком можу погодитися на таку пропозицію, тому що я не планую ніяких стосунків зараз, і в першу чергу хочу свій чоловічий стержень розібрати та проаналізувати. Тому цілком можливо, що на етапі, коли мені запропонують участь у цьому реаліті, і я буду один ― я, дійсно, можу погодитися», ― сказав актор.

Нагадаємо, що після розлучення Тарас Цимбалюк опублікував гаряче фото в соцмережах, а його прихильниці почали масово пропонувати актора на наступного холостяка каналу СТБ.

Тарас Цимбалюк вже завоював любов глядачів. БЙого герої у кіно ― мужні, мудрі, дорослі чоловіки, які долають всі перешкоди в житті та знають чого хочуть.

Повне інтерв’ю Тараса Цимбалюка можна дивитися на Ютуб каналі «Аліна Доротюк».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.