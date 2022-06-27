Відкриття дитячих, літніх таборів на різний смак у MIDGARD SCHOOL

Video: Відкриття дитячих, літніх таборів на різний смак у MIDGARD SCHOOL Позитивні емоції та смак до життя діти повинні мати за будь-яких обставин. Тож у столиці починають роботу літні табори, зокрема у приватній школі Midgard.

Позитивні емоції та смак до життя діти повинні мати за будь-яких обставин. Тож у столиці починають роботу літні табори. Зокрема у приватній школі Midgard відкрили табір із вручення призу своєму найактивнішому спортовцю.Проте вимоги батьків до навчальних закладів змінилися, тепер хвилює наявність власного бомбосховища, чіткі правила поведінки під час повітряної тривоги та можливість спілкування дитини із психологом.У Midgard school кажуть, що нині для дітей головне спілкування з друзями, дружня атмосфера та можливість відволіктися цікавими активностями.