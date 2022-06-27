Як приготувати огірковий лимонад: рецепт покроково

Огірковий лимонад: рецепт приготування в домашніх умовах

Огірковий лимонад добре втамовує спрагу та приємно освіжає в спекотний літній день. Як приготувати огірковий лимонад в домашніх умовах? Дієтологи проекту «Зважені та щасливі» діляться з вами простим рецептом цього смачного напою. Швидше читайте секрети приготування!

Складові:

1 скл. цукру

1,5 л води

400 г огірків

2 лимона

М’ята

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Приготування огіркового лимонаду:

У каструлі змішати цукор з кип’яченою гарячою водою в пропорції 1:1. Отриманий сироп довести до кипіння, періодично помішуючи. Варити до повного розчинення цукру. Прибрати сироп з плити для охолодження. Лимони помити, обдати окропом і витерти сухою серветкою. Ретельно вимити огірки, зняти шкірку. Вичавити сік із лимонів. Нарізати огірки. Збити в блендері разом із м’ятою до кашоподібного стану. Отримане пюре процідити через марлю або дрібне сито. Змішати в глечику сироп, лимонний та огірково-м’ятний сік. Залити порцією негарячої кип’яченої води, додати кубики льоду. Подавати з нарізаними дольками огірка, лимона й листочками м’яти.

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Поради з приготування:

Вибирайте молоді огірки. У них м’яка шкірка й немає гіркуватого присмаку.

Воду й сироп додайте невеликими порціями. Це дозволить вам вчасно скоригувати смак напою та зробити його таким, як вам подобається.

Якщо у вас немає блендера, скористайтеся звичайною терткою. М’яту потрібно дрібно порубати і перетерти, а огірки подрібнити за допомогою дрібної тертки.

Смачного!

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