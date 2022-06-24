Неймовірна правда про українців: українська культура під час війни | Все буде добре

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Як українська культура під час війни захопила весь світ

24.06.2022

Українці чотири місяці героїчно протистоять російській навалі з півночі та сходу. Нас підтримують у всьому світі. Особливого значення набула українська культура ― в усіх країнах тепер добре знають різницю між Україною та північним сусідом. Бі більше, розуміють, що Україна ― це Європа. Українська культура захопила весь світ ― жовто-сині кольори стали супермодними в усіх країнах, а наша мова та музика викликає захват. Як світ закохався в українську культуру під час війни, розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 10 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Pink Floyd - Hey Hey Rise Up

Українська музика, їжа, мова та вбрання стали модними у всьому світі. Навіть, київське метро у центрі уваги іноземних артистів. Топові зірки вважають його найкращим концертним майданчиком сьогодні.

Актор і посол ООН Бен Стіллер приїхав спочатку до Польщі, а потім неочікувано до Львову, де поспілкувався з українцями. Наступного дня вирушив до Києва і зустрівся і з Володимиром Зеленським.

Гурт Metallica приїхав для того, щоб підтримати українців у війні проти росії.

Гурт Антитіла записав кліп із Едом Шираном, на пісню, яка займає топові позиції в музичних чартах.

Гурт Pink Floyd після 8-ми років мовчання створили музику та випустили кліп до виконання Андрієм Хливнюком пісні «Червона калина».

Шапка фронтмена гурту Kalush Orchestra та кришталевий мікрофон переможців Євробачення були продані фондом Сергія притули за мільйони доларів, які пішли на підтримку українських воїнів. 

Співачка Біллі Айліш присвятила українцям хіт «Твоя сила».

«Мільйони українців залишили свої домівки, тому ми маємо негайно підтримати цих людей. Всі, хто бачить це відео, ― розповсюджуйте, аби наші лідери знали та діяли», ― каже вона. 

Також Біллі на сцені поцілувала український прапор, який їй через фанів передала співачка Jerry Heil. Це була одна з її мрій, достукатися до Біллі Айліш.

Актор Річард Гір продав на аукціоні колекційний кабріолет 99 року випуску, і 32 тисячі доларів передав людям, які постраждали від російської агресії.

Актор та політик Арнольд Шварценеггер носить українську вишиванку, а акторка Мілла Йовович ― дизайнерські українські прикраси.

«Я хочу сказати ― ми бачимо вас, ми молимося за вас і ми любимо вас. Ми вдячні вам за те, що ви боретеся за свою свободу», ― сказала вона.

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Актор з українським корінням Лев Шрайбер готував для українців у Польщі смачний наваристий борщ. Він зізнається, що вірить у беззаперечну перемогу України.

«Це може тривати деякий час, і є небезпека, що війна в Україні зникне з новин. Тому, я вважаю, ми повинні пам’ятати, що ці люди зараз борються за свої життя, за цінності та принципи, які ми поділяємо як європейці та американці», ― каже він.

Синьо-жовті кольори нині стали головним трендом у всіх світових дизайнерів. Інститут кольору оголосив головними кольорами весни ― енергійний жовтий та вільний блакитний. Вони названі на честь України.

Неймовірна правда про українців: українська культура під час війни | Все буде добре

Акторка Тільда Свінтон прийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю у синій сукні із жовтим клатчем, а Шерон Стоун ― у жовто-блакитному костюмі-двійці.

Головний модник Світу стиліст Френк Вайлд з першого дня війни щодня публікує в Instagram жовто-блакитні луки.

«Кожного дня цієї жорстокої війни я публікую зображення на своїй сторінці в підтримку України. А також заради привернення уваги до війни. Україна повинна перемогти заради нас всіх. Слава Україні!», ― пише він.

 

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