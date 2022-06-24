Як приготувати мохіто: топ-3 рецепта покроково

Мохіто: топ-3 варіанти приготування від Дмитра Шевченка
Ніщо не освіжає у спеку краще ніж мохіто. Не дарма це один з найпопулярніших літніх коктейлів, без якого не обходиться жодна вечірка. Приготувати мохіто вдома дуже легко і просто. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко підготував рецепти смачного мохіто.
Класичний мохіто
Інгредієнти:
- 50 мл білого рому
- 15 мл цукрового сиропу або цукру за смаком
- 100 мл содової
- 80 г лайма
- кілька гілочок м’яти
- 200 г льоду
Спосіб приготування:
- У склянку покласти шматочки лайма і придавити їх мадлером (якщо готуєте з цукром замість сиропу – його потрібно додавати на цьому етапі і подавити з лаймом)
- Візьміть листочки м’яти в одну руку і хлопніть по ній другою рукою, додайте м’яту в стакан
- Наповнити склянку льодом (краще подрібненим)
- Додати ром і цукровий сироп
- Долити до кінця склянки содовою і акуратно перемішати довгою ложкою
- Досипати льоду і прикрасити гілочкою м’яти та слайсами лайма
Полуничний мохіто
Інгредієнти:
- 50 мл білого рому
- 120 г полуниці
- 15 мл полуничного сиропу
- 100 мл содової
- 60 г лайма
- кілька гілочок м’яти
- 200 г подрібненого льоду
Спосіб приготування:
- У склянку покласти м’яту, 3 шматочки лайма, 5 ягід полуниці і придавити мадлером
- Доверху склянки насипати подрібнений лід
- Налити полуничний сироп і білий ром
- Залити содовою доверху і акуратно розмішати довгою ложкою
- Досипати льоду і прикрасити гілочкою м’яти та полуницею
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Ягідний мохіто
Інгредієнти:
- 50 мл білого рому
- 15 мл цукрового сиропу
- 1 лайм
- 100 мл содової
- 60 мл ягідний сік
- свіжа полуниця, чорниця і малина
- кілька гілочок м’яти
- 200 г подрібненого льоду
Спосіб приготування:
- Насамперед потрібно приготувати ягідний сік. Для цього необхідно перебити блендером полуницю, чорницю, малину з додаванням води. Процідити через марлю або сито
- У склянку покласти шматочки лайма, листочки м’яти, ягоди і придавити мадлером
- Додати лід, налити ром, цукровий сироп, ягідний сік і содову. Акуратно перемішати довгою ложкою
- Додати льоду і прикрасити гілочкою м’яти та ягодами
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