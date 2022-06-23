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Україна отримала статус кандидата на вступ у ЄС

23.06.2022

Сьогодні, 23 червня, відбувся історичний саміт Євросоюзу. Лідери ухвалили рішення надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС. Це дійсно прорив у відносинах нашої країні та Брюсселю. Що означає статус кандидата та які перспективи України — читайте в матеріалі STB.UA.

Україна набула статусу кандидата на вступ до ЄС

Голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що саміт ЄС погодив статус кандидатів у союз для України та Молдови. Лідери 27 країн ЄС підтримали це рішення.

Україна набула статусу кандидата на вступ до ЄС

Україна продовжує боротися за європейську демократію, мир та свободу. Український народ належить до європейської родини. 

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З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, процес інтеграції пришвидшився. Вже 28 лютого Президент Володимир Зеленський підписав заяву на вступ.

Україна набула статусу кандидата на вступ до ЄС

Проте й відтоді тривали довгі запеклі сутички щодо формату дозволу. Процес зрушився у червні, коли 17 числа Єврокомісія оприлюднила офіційний висновок, згідно якого рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ. 23 червня відбулося голосування лідерів. Таке рішення свого роду є унікальним, адже Київ ще має виконати ряд вимог, які закріплюють цей статус. Тож унікальність полягає в тому, що вимоги щодо реформ ще попереду. Ба більше, ЄС відкриті до розширення. 

Умови вступу України до ЄС

Проте не варто очікувати швидкого вступу. Подальший процес перемовин може тривати роками. Ми виконали лише перший крок. Серед подальших — приведення законодавства у повну відповідність із законодавством ЄС майже в усіх галузях політики. 

Перед Києвом поставили низку умов, які він має виконати. Відповідно до цих вимог українська влада має:

  • впровадити законодавство щодо процедури відбору суддів Конституційного суду;
  • завершити відбір кандидатів у члени Вищої ради правосуддя та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • посилити боротьбу з корупцією, призначити нових керівників Спеціальної антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро;
  • забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF;
  • запровадити антиолігархічний закон;
  • ухвалити закон про ЗМІ, який наблизить Україну до європейського законодавства;
  • завершити реформу законодавства щодо захисту нацменшин.

Справді історичний день в історії України. 

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