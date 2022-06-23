Неймовірна правда про українців випуск від 24.06.2022 – анонс Все буде добре

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«Неймовірна правда про українців»: що буде у випуску від 24.06.2022

23.06.2022

Триває 121-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній боротьбі та жертвують усім заради перемоги. А в усьому світі настала мода на українське. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, що відбулися за цей час, у 9 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Неймовірна правда про украхнців 03.06.2022

Українці героїчно протистоять російській навалі, й отримують підтримку з усього світу. Хлопці та дівчата знаходять своє кохання навіть в окопах, а знаменитості з усього світу приїжджають до Києва, щоб продемонструвати нам свою підтримку.

Що буде у 10 випуску «Неймовірної правди про українців» від 24.06.2022:

  • Бен Стіллер та Борис Джонсон побували в Києві, а Арнольд Шварценеггер зробив публічну заяву про вторгнення росії в Україну. Як публічні люди підтримують Україну на війні з російською федерацією?
  • Знаменитості в Україні до Дня батька розповіли про своїх батьків та бачення постаті тата, а також своїм прикладом показали, яким батьком треба бути під час війни.
  • Війна ― не привід забути про почуття. Українці та українки знаходять своє кохання навіть в окопах на передовій. Як не відмовлятися від романтики під час війни ― в сюжеті нового випуску.
  • Легендарні гурти, як Metallica, приїжджають в Україну, відомі музиканти записують пісні із нашими співаками, а вся увага світу направлена на Україну. Під час війни з росією, у світі тотально демонструють підтримку Україні.

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей і про підтримку знаменитостями України.

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