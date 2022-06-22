Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru

Відкриття благодійної виставки робіт українських авторів, організованої фондом Artists Support Ukraine

22.06.2022

Мистецтво не може мовчати! Якщо в перші тижні війни всі відчували заціпеніння, то згодом пензель почав виливати емоції на полотно. Благодійна виставка робіт українських художників відкрилась у столичному Fairmont Grand Hotel. Виставку побачили вже 9 країн світу, і це не межа. Ініціатива покладе початок серії соціально-культурних акцій, влаштованих командою Fairmont Grand Hotel Kyiv. Виставка триватиме до кінця місяця, і відвідувачі зможуть робити благочинні внески для митців, які зараз цього потребують.

Video: Відкриття благодійної виставки робіт українських авторів, організованої фондом Artists Support Ukraine


Благодійна виставка робіт українських художників відкрилась у столичному Fairmont Grand Hotel

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати