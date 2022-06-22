Відкриття благодійної виставки робіт українських авторів, організованої фондом Artists Support Ukraine

Мистецтво не може мовчати! Якщо в перші тижні війни всі відчували заціпеніння, то згодом пензель почав виливати емоції на полотно. Благодійна виставка робіт українських художників відкрилась у столичному Fairmont Grand Hotel. Виставку побачили вже 9 країн світу, і це не межа. Ініціатива покладе початок серії соціально-культурних акцій, влаштованих командою Fairmont Grand Hotel Kyiv. Виставка триватиме до кінця місяця, і відвідувачі зможуть робити благочинні внески для митців, які зараз цього потребують.