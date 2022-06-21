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Дорофєєва та Кацурін зустрічаються: тепер офіційно

21.06.2022

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка у березні цього року повідомила про розлучення із Володимиром Дантестом, недовго залишалася одна. Майже відразу почали ходити чутки про те, що в неї роман із Михайлом Кацуріним — другом сім’ї.

Дорофєєва та Кацурін зустрічаються: тепер офіційно

Насторожило шанувальників те, що Кацуріни повідомили про розрив своїх стосунків наступного дня після Наді та Вови. До цього моменту виконавиця інтригувала неоднозначними знімками та заявами. Сьогодні Дорофєєва опублікувала в Instagram фото, на якому знята в обіймах свого нового бойфренда – Михайла Кацуріна.

«Разом», — написала вона.

На знімку Кацурін цілує Дорофєєву у скроню. Співачка закрила можливість коментувати пост.

  • Нагадаємо, що Надя Дорофєєва 18 березня 2022 року заявила, що розлучилася зі своїм чоловіком, українським співаком Dantes. Пара прожила разом сім років.
  • 3 квітня Dantes заявив, що насправді вони розлучилися набагато раніше. Оформляти розлучення пара ще не має наміру.
  • 30 березня ЗМІ повідомили, що новим обранцем артистки є український ресторатор Михайло Кацурін. Раніше він перебував у стосунках із партнером з бізнесу Дар’єю Кацуріною. Вони мають двох дітей. Про те, що вони більше не разом, Кацуріни повідомили 19 березня, наступного дня після заяви артистів. Для ресторатора це був другий шлюб.

 

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