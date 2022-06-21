Дорофєєва та Кацурін зустрічаються: тепер офіційно
21.06.2022
Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка у березні цього року повідомила про розлучення із Володимиром Дантестом, недовго залишалася одна. Майже відразу почали ходити чутки про те, що в неї роман із Михайлом Кацуріним — другом сім’ї.
Насторожило шанувальників те, що Кацуріни повідомили про розрив своїх стосунків наступного дня після Наді та Вови. До цього моменту виконавиця інтригувала неоднозначними знімками та заявами. Сьогодні Дорофєєва опублікувала в Instagram фото, на якому знята в обіймах свого нового бойфренда – Михайла Кацуріна.
«Разом», — написала вона.
На знімку Кацурін цілує Дорофєєву у скроню. Співачка закрила можливість коментувати пост.
- Нагадаємо, що Надя Дорофєєва 18 березня 2022 року заявила, що розлучилася зі своїм чоловіком, українським співаком Dantes. Пара прожила разом сім років.
- 3 квітня Dantes заявив, що насправді вони розлучилися набагато раніше. Оформляти розлучення пара ще не має наміру.
- 30 березня ЗМІ повідомили, що новим обранцем артистки є український ресторатор Михайло Кацурін. Раніше він перебував у стосунках із партнером з бізнесу Дар’єю Кацуріною. Вони мають двох дітей. Про те, що вони більше не разом, Кацуріни повідомили 19 березня, наступного дня після заяви артистів. Для ресторатора це був другий шлюб.