15 річниця шлюбу: як називається, що дарувати та як привітати з річницею весілля 15 років

Шлюб, у якому подружжя прожило 15 років, називається кришталевим. Це незвичайна річниця для сімейного життя й має велике значення для подружжя. Редакція STB.UA пропонує ознайомитися із традиціями святкування 15 років шлюбу, та почитати привітання із кришталевим ювілеєм.

Кришталеве весілля припадає на 15 років спільного життя. Це вже досить тривалий термін спільно життя, який викристалізувався за цей час, проте не слід забувати, яки крихкий кришталь. 15 років спільного життя передбачають не просто закладання спільних правил та традицій життя, а певний рух до спільних інтересів та виконання спільних планів.

Кришталеве весілля ― традиції

На кришталеве весілля запрошують найближчих друзів та родичів. Іноді, з кришталевим весіллям вже можуть вас вітати ваші діти. Часто 15-річчя шлюбу подружжя вважають за краще святкувати вдвох у знаковому для них місці ― ресторані чи курорті. З персоналом ресторану можна обговорити заздалегідь, щоб на столах красувалися красиві фужери і чарки, напої подавалися в карафах, а посуд був білим або прозорим.

На кришталеве весілля не прийнято запрошувати людей, які не бажають щастя подружжю. Кожен ювілей – це підведення підсумків, подяка за успіхи, осмислення прорахунків, планування на майбутнє.

Одна з приємних традицій на кришталеве весілля ― бити старий скляний посуд. Це традиція, яка має символізувати очищення та звільнення від старого та старих проблем.

Що подарувати на 15 років весілля – кришталеве весілля

На кришталеве весілля не важко вибрати подарунки ― в першу чергу вам допоможе в цьому уява. Проте, також є багато підказок, які допоможуть із вибором.

Подарунки на кришталеве весілля:

Декоративні подарунки з кришталю та скла

Сувеніри зі скла, в тому числі незвичайні нагороди, рамки

Скляний, кришталевий посуд

Ювелірні прикраси з кришталем або іншими блискучими прозорими каменями, наприклад, підвіску, сережки, браслет, брошку;

Лампи, люстри

Кришталеві чашки, фужери, склянки, бокали

Парфуми в прозорому флаконі;

Кришталевий набір для алкоголю ― графин і склянки;

Якщо ви в курсі захоплення подружжя або кожного із них ― чудовий варіант подарувати щось, що принесе їм користь або допоможе із хобі. Крім того, ціну подарунків зазвичай обговорюють попередньо, тоді ж, коли і планують святкування.

Не прийнято дарувати на такі важливі свята легковажні та небезпечні подарунки, як зеркала, годинники, каблучки, набори чарок для горілки.

15 років весілля ― привітання у віршах

Келих кришталевий в цей день

Сяє райдужно і з блиском!

Такий сьогодні ювілей,

А ви давно разом щасливі!

Хоч і чимало років минуло,

Любовʼю дихає ваш союз…

І всім заздрісникам на зло

Нехай триває століття сімейних уз!

*****

Дзвенить променистий кришталь,

Іскриться шампанського світло,

Звичайно, вам зовсім не шкода

П’ятнадцяти прожитих років!

Кришталь неостиглої любові

Несіть і далі з собою,

А я побажаю поки,

Щоб щастя не дало раптом збій.

*****

Вітаємо вас з сонячним 15-літтям!

Бажаємо талану,

Кохання й успіху,

М’якого хліба,

Дитячого сміху,

Щоб добрі люди

Завжди вас зустрічали.

Щоб в вашій світлій хаті

Пісні веселі звучали.

*****

Кришталь прозорий, як сльоза.

Міцніше буде він скла.

Нехай вдалим буде життя,

У вас відтепер і завжди.

Ви охороняйте свій затишок,

Не сваріться ніколи.

Нехай птаха щастя вам співає.

Покине будинок біда.

Ми вас привітаємо від душі.

Ви такі сьогодні гарні!

15 років весілля ― привітання у прозі й картинках

Вітаємо вас з чудовим святом ― п’ятнадцятою річницею з дня весілля. Бажаємо, щоб ваші стосунки були такими ж прозорими і чистими, як кришталь, а сварки – крихкими і легко розбивалися!

Зичимо, щоб ваше життя було наповнене щастям і добром, дім багатий радістю і благополуччям.

Спільних вам перемог в будь-яких справах, скрізь і в усьому.

Вітаю вас, дорогі наші, з кришталевим весіллям, з 15-річчям дружного і міцного союзу кохання! Бажаю вам, чудові «молодята», бути найкрасивішою і чудовою сімейною парою: витонченою та елегантною дружиною, як кришталева дорогуща вазочка, стильним і вишуканим чоловіком, як кришталевий дорогий фужер. Довгих років вам щастя і запаморочливої ​​любові!

Вітаю вас із кришталевим весіллям і від душі бажаю берегти кришталь своєю прозорою, чистою, світлою, дорогоцінної любові, берегти один одного від будь-яких негараздів, печалей, бід і прикрощів. Вашому шлюбу сьогодні 15 років, і я хочу побажати вам ніжних почуттів, юних метань, добрих надій і знову тієї самої закоханості, як і 15 років тому. Живіть щасливо, мирно, багато і будьте здорові.

Вітаю з кришталевим шлюбом, з 15-річчям подружнього життя! І нехай цей ваш кришталь не ламається, не б’ється, не упускається, не дає ні тріщин, ні відколів, не тьмяніє, не блідне, не похмурніє, не старіє, а тільки міцнішає і стає щасливіше! Здоров’я вашому сімейству, великих фінансових надходжень і все такої ж, як 15 років тому, юної та мрійливої ​​любові.

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