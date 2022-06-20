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Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

20.06.2022

За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Україна – це європейська держава, яка продемонструвала стійкість своїх інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, а також права людини і повагу, захист нацменшин. Про це повідомив у Telegram глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Україна набуде членства в ЄС після виконання вимог Єврокомісії

Також Єврокомісія надає план дій, який треба виконати для початку переговорів України про вступ до ЄС. 

Ось необхідні кроки:

  • Ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.
  • Завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
  • Подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП.
  • Забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF).  
  • Ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;
  • Має запрацювати «антиолігархічний» закон.
  • Необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством.
  • Необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.

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