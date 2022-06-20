Україна набуде членства в ЄС після виконання вимог Єврокомісії

За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Україна – це європейська держава, яка продемонструвала стійкість своїх інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, а також права людини і повагу, захист нацменшин. Про це повідомив у Telegram глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Також Єврокомісія надає план дій, який треба виконати для початку переговорів України про вступ до ЄС.

Ось необхідні кроки:

Ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП.

Забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF).

Ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;

Має запрацювати «антиолігархічний» закон.

Необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством.

Необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.

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