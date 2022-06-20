Sustainability4Ukraine: безперервний всесвітній 24-годинний онлайн-вебінар про майбутнє сталого розвитку України

Війна в Україні є вершиною потоку безпрецедентних глобальних подій, які загрожують зупинити прогрес у досягненні Цілей сталого розвитку ООН (ЦСР) та підірвати добробут людей і довкілля в усьому світі. Вже 21 червня, о 08:00 за Північною Америкою та о 13:00 за Британією, міжнародна спільнота сталого розвитку об’єднається на 24 години, щоб разом дослідити наслідки останніх подій на макрорівнях, глобальні тенденції для майбутнього сталого розвитку та потребу в більш згуртованих та інклюзивних зусиллях для просування ідей та принципів сталого розвитку. Ще одна не менш важлива мета проєкту — збір життєво необхідної фінансової підтримки для НУО в Україні, які постраждали від війни.

Щоб переглянути деталі заходу та зареєструватися на сесії, а також зробити пожертви нашим сестрам і братам, які працюють над проблемами сталого розвитку в Україні, відвідайте сайт — www.sustainability4ua.org/

Понад 200 організацій вирішили провести спеціальну сесію онлайн-марафону, забезпечуючи потужною розмовою щодо поточного стану сталого розвитку. Серед партнерів: 3BL Media, Akatu Institute (Бразилія), AuctusESG (Індія), B Lab, BBMG, BSR, Business Fights Poverty, Business Leaders Forum, CBSR (Канада), CSR Europe, CSR Ukraine, ELEVATE, Forum for the Future, GlobeScan, GreenBiz, GRI, Maala (Ізраїль), Net Positive, ReThink (Гонконг), SB Japan, SB Thailand, Sustainability Connect (Сінгапур) і WWF.

У марафоні братиме участь низка світових лідерів думок, серед яких: Paul Polman, John Elkington, Georg Kell, Ertharin Cousin, Dr. Ndidi Nnoli-Edozien, Agnes Kalibata, Andreas Beckmann, Bart Houlahan, Chris Coulter, Esther An, Hans Daems, Helio Mattar, Jane Nelson, Jenny Vaughan, Kamal Seth, Kevin Franklin, Leslie Johnston, Marcel Fukayama, Maryna Saprykina, Momo Mahadev, Namita Vikas, Naoki Adachi, Peter Paul van de Wijs, Raphael Bemporad, Sally Uren, Stefan Crets, Svein Tore Holsether, Vartan Badalian, Zahid Torres-Raman та багато інших.

Навіть якщо ви не маєте можливості приєднатися до нас у прямому етері, зареєструйтеся, щоб отримати посилання на запис вебінару.

Хочемо подякувати нашим корпоративним спонсорам – City Developments Limited, Coca Cola Europe, Gore Mutual Insurance Company, ServiceNow, Sun Life Financial, TELUS та Vale – за щедрі донати на підтримку місцевих неурядових організацій в Україні задля створення міцнішого фундаменту для майбутнього сталого розвитку та громадянського суспільства в Україні.

Для того, щоб отримати додаткову інформацію про цю подію, зробити корпоративні пожертви чи стати спонсором марафону, будь ласка, зв’яжіться з: stacy.rowland@globescan.com

Про GlobeScan

GlobeScan — це глобальна аналітична та консультаційна компанія, яка працює на перетині цілей бренду, стійкості та довіри. Ми співпрацюємо з провідними компаніями, НУО та урядовими організаціями, аби надати інформацію, яка керуватиме прийняттям рішень і розробляємо стратегії, які сприяють сталому та справедливому майбутньому.

Компанія заснована в 1987 році, ми маємо офіси в Кейптауні, Гонконзі, Лондоні, Мумбаї, Парижі, Сан-Франциско, Сан-Паулу і Торонто. Як самодостатня і незалежна компанія, яка повністю належить своїм співробітникам, ми інвестуємо в довгостроковий успіх наших клієнтів і суспільства. GlobeScan є приватно сертифікованою корпорацію та учасником Глобального договору ООН.

Дізнатися більше: www.globescan.com

Про CSR Ukraine

CSR Ukraine — неприбуткова організація, заснована у 2008 році, яка співпрацює і має членство з 45 компаніями в Україні для просування ідей сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності. Метою організації є впровадження проєктів сталого розвитку, які уможливлюють системні зміни в Україні та будують краще майбутнє для країни. Серед них є проєкти щодо сталого розвитку, кар’єрного розвитку молоді та проєкт для дівчат у STEM. Організація також розвиває та підтримує співпрацю і партнерство між бізнесом та місцевими НУО в Україні.

Дізнатися більше: www.csr-ukrane.org

Про CSR Europe

CSR Europe – це провідна європейська бізнес-мережа з корпоративної стійкості та відповідальності.

З нашими корпоративними членами, національними партнерськими організаціями (НКО) та асоційованими партнерами ми об’єднуємо, надихаємо та підтримуємо понад 10 000 підприємств на місцевому, європейському та глобальному рівнях.

Ми підтримуємо бізнес і промислові сектори в їх трансформації та співпраці в напрямку практичних рішень та сталого зростання. Ми за системні зміни. Дотримуючись цілей сталого розвитку, ми хочемо спільно з європейськими лідерами та зацікавленими сторонами розробити всеохоплюючу стратегію «Стала Європа 2030».

Дізнатися більше: www.csreurope.org/

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