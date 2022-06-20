Магнітні бурі у червні 2022: розклад для метеозалежних людей

У цьому червні буде кілька магнітних бур різної сили. Щоб метеочутливі люди могли підготуватися до неприємних наслідків, ми склали графік магнітних бур на червень 2022 року.

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Сонячні протуберанці, вибухи на Сонці, спричиняють сильні електромагнітні збурення. Коли ці хвилі досягають Землі, виникають збурення геомагнітного поля планети або магнітні бурі, як ми їх звемо. Магнітні бурі здатні впливати на деякі чутливі електронні прибори, власне так їх і фіксують. Крім того, вважається, що вони мають вплив на живі організми.

Магнітні бурі у червні 2022:

10-12 червня;

15-17 червня;

23-25 червня;

30 червня.

Магнітні бурі ― як справлятися з поганим самопочуттям

Люди можуть страждати від магнітних бур, проте не всі, а лише особливо чутливі. Так, це можуть бути люди з хронічними захворюваннями та проблемами з серцево-судинною та опорно-руховою системою. Деякі люди дуже гостро сприймають зміни в погоді, переживають і нервують. Навіть просто сильне хвилювання, а не магнітні бурі, може впливати на здоров’я.

Як боротися з впливом магнітних бур на здоров’я: поради

Слідкувати за режимом дня.

Регулярно гуляти на свіжому повітрі.

Пити багато води.

Не встрявати у конфлікти.

Не планувати важливих справ чи далеких поїздок, особливо якщо страждаєте на хронічні захворювання.

Давати помірні фізичні навантаження для тонусу м’язів.

Якщо зустріч або поїздка необхідні ― мати при собі ліки, які приймаєте регулярно або в разі загострення, та виконувати всі вказівки лікаря.

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