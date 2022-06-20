14 травня на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення»-2022 перемогу здобула Україна, яку представляв гурт Kalush Orchestra. Пісня «Stefania» став справжнім хітом міжнародного звучання та символом незламності українців! Проте 17 червня Європейська мовна спілка повідомила, що пісенний конкурс пройде не в Україні. Проти перенесення «Євробачення» вже виступили Британія, Польща та самі переможці. Більше — читайте в матеріалі STB.UA.

Свою солідарність з українцями висловив прем’єр-міністр Великої Британії — Борис Джонсон: «Українці виграли пісенний конкурс “Євробачення”. Я знаю, що у нас був фантастичний запис, я знаю, що ми посіли друге місце, і я хотів би, щоб він був у цій країні. Але факт у тому, що українці виграли, й заслужили на це. “Євробачення” може відбутися як у Києві, так і в будь-якому іншому безпечному місті України».

Польща також не підтримала рішення EBU. У Міністерстві культури Польщі закликали знайти спосіб провести Євробачення-2023 в України, як країни-переможниці конкурсу. Ба більше, не вітають самовільне рішення Європейської мовної спілки у передачі організації конкурсу іншій країні. Наразі польська сторона гарантує Україні постійну підтримку щодо пошуку належної організаційної моделі для проведення конкурсу.

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Сам лідер гурту Олег Псюк зізнається, що обурений рішенням EBU. У своєму відеозверненні він звернувся до українців та іноземних друзів, аби вони також підтримали Україну в цьому питанні.

«Всі чули новини про “Євробачення” і вони не дуже хороші. Наша команда також дуже розчарована щодо рішення і має велику надію, що це ще можна якось змінити. Через те, що ми дуже хочемо провести конкурс в Україні. І наші ЗСУ зроблять усе можливе, щоб це було безпечно для всіх. Тому просимо EBU і всіх, хто ухвалює рішення, дати нам трішки часу й ми підтвердимо, що все буде так, як і має бути», — каже співак.

Також Олег Псюк закликав поширювати його відео з гештегом #ESCUKRAINE2023.

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