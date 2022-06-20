25 річниця шлюбу: як називається, що дарувати та як привітати з річницею весілля 25 років

Срібне весілля – значуща подія у житті будь-якої сім’ї, і відзначають її зазвичай у колі родичів та друзів. Звичайно, перед ними постає питання: що дарувати подружній парі на фарфорове весілля?

За традицією це мають бути подарунки зі срібла: келихи, срібні статуетки (наприклад, ангел) та рамки для фото, але особливо престижним подарунком буде набір срібних столових приладів або посуду, наприклад, срібних стопок або чарочок з графинчиком, які перейдуть потім у спадок дітям . Прекрасним подарунком буде срібна підкова на весілля, тільки потрібно знати, який ефект буде отримано. Якщо повісити підкову над вхідними дверима вгору дужками, то це сприятиме накопиченню позитивної енергетики та зміцненню взаємного кохання; якщо вниз дужками, вона служитиме оберегом від заздрощів і зла.

Такі срібні подарунки обходяться недешево, тому колезі має сенс об’єднатися з іншими запрошеними з роботи, щоб подарунок вийшов солідним та цінним. Родичам теж варто заздалегідь узгодити, що вони збираються дарувати молодятам з 25-річним стажем подружнього життя, а краще скластися на справді дорогий подарунок, наприклад, побутову техніку або путівку на двох у туристичну поїздку, адже подарувати сім’ї можна не тільки щось матеріальне, а й чудові спогади про ювілей, які залишаться з ними на все життя.

Список подарунків на срібне весілля дуже широкий: набір красивої постільної білизни, плед, електрочайник або кавоварка (звісно ж, у сріблястих тонах) та інша дрібна побутова техніка. Тим, хто проводить літо на дачі або взагалі живе в заміському котеджі, стануть у нагоді шезлонг, гамак, мангал, коптильня, а також фігурки для прикраси ділянки.

Сестрі чи іншим родичам ювілярів варто подарувати їм ікону у срібному окладі. Яку ікону дарувати? Вибір за вами, але срібному весіллі найкраще відповідає ікона із зображенням святих Петра та Февронії Муромських, символу подружнього кохання та відданості.

Що оригінальне подарувати друзям на срібну річницю весілля

Якщо у ювілярів гарне почуття гумору, то прикольний подарунок друзям на 25-у річницю весілля буде дуже доречним. Це можуть бути прикольні дипломи чоловіка та дружини на срібне весілля, а також срібна медаль, що вручається кожному з подружжя з описом їх заслуг у побудові міцної родини. Ще один незвичайний подарунок – шарж на ювілярів на великому аркуші, де розпишуться всі запрошені на срібні роковини весілля. Шарж, звичайно, має бути не злий, а дружній.

Справжньою окрасою срібного весілля стане презентація відеофільму, змонтованого з таких домашніх відео, де ювілярам відведено головну роль. Його дуже оживлять футажі – вставні відеофайли з інтернету з анімацією або зйомками, що підходять по темі.

Що можна подарувати подружжю одне одному на 25 років весілля

На срібну річницю весілля подружжя має подарувати одне одному обручки зі срібла і носити їх потім цілий рік, як вимагає звичай. Гравірування на внутрішній стороні обручки зробить такий подарунок особливо символічним. Взагалі ж ідей подарунків один одному дуже багато, і не важко дізнатися, які подарувати подарунки дружині та які подарунки чоловікові.

Що дарувати батькам на 25 фарфоровий ювілей весілля

За чверть століття свого сімейного життя подружжя вже обзавелося дітьми, перед якими тепер постає питання, що подарувати батькам на срібне весілля. Тут все залежить від віку та матеріального становища дітей. Якщо вони вже працюють і міцно стоять на ногах, то можуть подарувати і досить дорогий подарунок, але якщо вони ще школярі або студенти, то їм, напевно, знадобляться наші поради. Можна, наприклад, зробити колаж із сімейних фотографій та простежити у ньому всю історію сім’ї з моменту весілля батьків (або ще раніше) і до срібного ювілею.

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