20 річниця шлюбу: як називається, що дарувати та як привітати з річницею весілля 20 років

Двадцять років у шлюбі — значний термін. Святкування цієї серйозної дати освіжить відносини подружжя і зробить їх романтичним. Який символ у двадцятої річниці, як її відзначити та що дарувати? Читайте зараз!

Як святкують фарфорове весілля

Урочистість відбувається у тісному сімейному колі. Відзначають річницю будинку або на природі, але останнім часом все більше пар віддають перевагу святкуванню у ресторані. Приміщення, в якому відбудеться урочистість, прикрашають елегантними святковими стрічками, кульками. На стіну вішають страву з порцеляни. Воно, згідно з повір’ями, стане оберегом пари, приверне до будинку добробут. Колірна гама свята має бути світлою. На столі обов’язково має бути порцеляновий посуд, статуетки.

Привітання та подарунки на ювілей весілля 20 років

Жоден ювілей не обходиться без вручення подарунків. Варіантів презентів на фарфорове весілля безліч.

Ідеї ​​подарунків для подружжя

Дружина може подарувати чоловікові: попільничку з порцеляни; годинник із кераміки; фарфоровий кухоль з іменним дизайном; ювілейний медальйон; глиняну або порцелянову скарбничку. Дружина зрадіє ювелірній біжутерії з порцеляни, оригінальній скриньці для зберігання прикрас, дзеркалу в рамі цього крихкого матеріалу. Елегантна ваза не менш підходящий подарунок. У неї можна поставити букет квітів. На двадцятирічні роковини краще вибирати рослини з дрібними суцвіттями: тюльпани, троянди, альстромерію, іриси, гортензію, хризантеми та ін.

Варіанти презентів від гостей

Традиційно прийнято подавати подружжю вироби з порцеляни: сервізи чи набори посуду; ляльки, що схожі на сімейну пару; статуетки та пам’ятні страви з ініціалами партнерів; парні кружки; скриньки та вази. Якщо сімейна пара творча, підійде сертифікат на відвідування майстер-класу з розпису порцеляни. Подружжя розмалює вироби, які стануть родзинкою в їхньому домашньому інтер’єрі.

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