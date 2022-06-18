День медичного працівника у 2022 році святкує кожен лікар. Відомо, що дата цього свята щороку змінюється. Редакція STB.UA пропонує вам дізнатися, коли святкувати День медичного працівника у 2022 році? Чому дата кожного року переноситься, яка подія стала причиною створення свята, та чому так важливо вшанувати лікарів в 2022 році ― читайте в нашому матеріалі.

День медичного працівника 2022 в Україні

Професійне свято ― День медичного працівника в 2022 році лікарі святкують 19 червня. В Україні святкування Дня медичного працівника офіційно встановлене на третю неділю червня Указом Президента України № 281/94 від 03 червня 1994 року. Але воно відзначалося й до цього, оскільки свято запровалили в СРСР в 1980-му році спеціальним законом «Про святкові й пам’ятні дні» та доповненням «Про внесення змін до законодавства СРСР про святкові і пам’ятні дні» від 1988 року. Тому, практика розповсюджена і на ті країни, які колись були в складі СРСР. Ідея присвятити окремий день у році медикам зародилася у 70-х роках ХХ століття. Тоді вирішили створити професійне свято для медиків.

Важливо не плутати День медичного працівника України та Міжнародний день лікаря й Всесвітній день медичних сестер ― святкують у перший понеділок жовтня та 12 травня відповідно.

День медичного працівника: цікаві факти

У День медичного працівника прийнято вітати всіх працівників цієї сфери: лікарів, медсестер, фельдшерів, фармацевтів, лаборантів і санітарів.

У народі цей день також заведено називати «День працівників медицини», «День медика», «День медпрацівника».

День медичного працівника в 2022 році особливий, оскільки ми вшановуємо лікарів, як з 24 лютого не втекли і лікували усіх хворих та поранених через повномасштабний напад росії на Україну.

Майже всі медики кілька місяців жили на робочих місцях для того, щоб рятувати людські життя й проводити важкі операції під кулями. Більшість медиків відзначатимуть професійне свято на робочому місці, продовжуючи рятувати поранених військових і цивільних, допомагаючи також внутрішньо переселеним через війну українцям.

Дякуємо всім лікарям, акушерам, медсестрам, санітарам, лаборантам та фельдшерам за ту титанічну роботу, яку вони виконують, за невтомну та важку працю, за десятки тисяч врятованих життів. Вклад медиків в нашу перемогу неоціненний, і у 2022 році ми 28 раз вітаємо їх із професійним святом.

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