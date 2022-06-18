День фермера – професійне свято фермерів сільських господарств. День фермера 2022 року відзначають 19 червня.

День фермера в Україні щороку святкують 19 червня. Свято працівників фермерських господарств почали відзначати у 2020 році указом президента України – Володимира Зеленського.

Цього дня варто привітати з професійним святом фермерів, яких, ви знаєте, або ж з якими дружите. Приділіть кілька хвилин свого часу, щоб привітати з Днем фермера своїх знайомих, оскільки саме ці люди на своєму прикладі дають можливість подальшого розвитку ринку землі в Україні, а також завдяки їхній праці ми забезпечені найнеобхіднішими продуктами.

День фермера: історія свята

День фермера затвердили 3 червня 2020 року з ініціативи Володимира Зеленського з метою подальшого розвитку фермерського спрямування та фермерських господарств. Адже останні роки в Україні йде тенденція розвитку невеликих фермерських господарств.

Фермери – це одна з категорій підприємців у сільському господарстві. Люди, що в селах та селищах все частіше починають займатися фермерством – купують або ж орендують землю під своє господарство, на якій згодом вирощують соняшник, ріпак, пшеницю та інші культури. По суті, вони виробляють, переробляють і самі займаються реалізацією сільської продукції, виробленої у своєму господарстві.

Їхня діяльність регулюється Законом України “Про фермерське господарство”, який ухвалили 19 червня 2003 року N 973-IV.

Дата святкування дня фермера вважається 19 червня. Саме цю дату було затверджено, оскільки 19 червня 2003 року було прийнято закон про фермерське господарство.

До військових дій (вторгнення росії в Україну) в Україні налічувалося понад 35 000 фермерських господарств.

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