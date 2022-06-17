Україна набуде членства в ЄС після виконання вимог Єврокомісії

За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Україна – це європейська держава, яка продемонструвала стійкість своїх інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, а також права людини і повагу, захист нацменшин. Про це повідомив у Telegram глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Ось необхідні кроки:

Ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;

Завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

Подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП.

Забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);

Ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;

Має запрацювати «антиолігархічний» закон;

Необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

Необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.

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