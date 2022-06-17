Щорічно в Україні святкують Міжнародний день батька. Ведучі СТБ поринули у дитячи спогади та розповіли багато цікавого про своїх батьків. Ведуча проєкту «Щасливі за сім днів» на СТБ Марина Боржемська розповіла про те, чого її навчив тато, та як привчав до відповідальності. Подробиці ― в матеріалі СТБ.

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У мене дуже багато гарних та світлих спогадів, пов‘язаних з татом. Як ми крокували з ним до дитячого садочка довгими дорогами, і в процесі він мене навчав усьому можливому. Як їздили у походи з наметами. Як він заплітав мені коси, придумував та створював власноруч новорічні костюми.

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Тато викладав у мене в школі предмет з біології, а я якось легковажно поставилася до навчання. Одного разу він поставив мені «трійку» зі словами: «Ти заробила стільки, на скільки ти зараз знаєш». Було так незручно перед ним, що я завзято взялася за вивчення предмету і довела, що знаю його на «відмінно».

Саме тато навчив мене благодійності. Багато років він працював у благодійному єврейському центрі, віддаючи повністю без користі усього себе та все, що він може. Колись мені батько сказав: «Благодійність любить тишу. Якщо ти готова щиро поділитись тим, що маєш та можеш ― роби це, але ніколи не чекай, що хтось тобі за це має віддячити. Ти це робиш за покликом власного серця».

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