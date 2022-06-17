Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Що робити, якщо не можеш заснути? Поради, як упоратися з безсонням

17.06.2022

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну багато хто з нас має проблеми зі сном. Причиною цього є постійні стреси, тривога, паніка та багато іншого. Однак сон дуже важливий для кожного, адже він перезавантажує системи організму, дозволяє відчувати себе бадьорим і бути продуктивним. Що ж робити, якщо не можеш заснути? Дізнайтеся в нашому матеріалі.

Что делать, если не можешь уснуть?

Більше на тему: Що робити, якщо у вашому будинку пошкоджені вікна

В умовах війни не завжди легко заснути. Причин тому дуже багато, і поганий сон, на жаль, є поширеним явищем серед українців. Однак треба пам’ятати, що брак сну може негативно впливати на загальний стан людини і на роботу мозку. Що ж робити, якщо не можеш заснути?

Ось 7 дієвих порад у боротьбі з безсонням:

  • Спробуйте лягати і прокидатися в один і той самий час, навіть якщо не спиться. Оберіть час, коли ви найбільше відчуваєте сонливість. Пам’ятайте, що перші 3 години сну дають організму змогу відновитися на 70%.
  • Мелатонін виробляється в найбільшій кількості в цілковитій темряві. Тому що темніше в кімнаті, то швидше людина засинає і міцніше спить. Якщо у вас немає можливості прибрати джерело світла, скористайтеся маскою для сну.
  • Не читайте новини мінімум за пів години до сну.
  • Щоб заснути, треба лягти, розслабитися і закотити очі догори. Навіть якщо не хочеться спати, то мозок усе одно подаватиме потрібні сигнали організмові, і сон з’явиться.
  • Застосуйте дихальні техніки: прислухайтеся до власного дихання, рахуйте свої вдихи і видихи до 10, спробуйте вдихати і затримувати дихання, а потім повільно видихати.
  • Якщо від сну вас відволікають якісь звуки, постарайтеся створити умови максимальної звукоізоляції за допомогою беруш або навіть шапки.
  • Якщо не вдається заснути, спробуйте встати і зайнятися тими справами, які зазвичай вас заспокоюють: в’язання, миття посуду, читання ― що завгодно. Як тільки з’явиться найменше бажання заснути — йдіть у ліжко.

Більше на тему: Загострення запальних процесів у гінекології на тлі стресу: поради Людмили Шупенюк

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати