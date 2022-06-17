Хочете дізнатися, як приготувати малосольні огірки швидко й апетитно? У нашій добірці ви знайдете прості рецепти на будь-який смак від учасників проєкту «МастерШеф». Читайте найкращі рецепти малосольних огірків просто зараз!

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Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Після цього зберігати їх у холодильнику.

Залити отриманим розчином огірки, накрити кришкою або марлею і залишити за кімнатної температури приблизно на добу.

Іще раз перемішати сольовий розчин, бажано до повного розчинення солі.

Щільно укладати огірки, доки не заповниться вся банка.

На дно банки об’ємом три літри або контейнера розкласти половину рубленої зелені та частину зубків часнику.

Відфільтровану або кип’ячену охолоджену воду налити в миску й додати сіль. Перемішати.

Неочищену від лушпиння часникову голівку розділити на окремі зубчики. Розчавити їх за допомогою товкачика або широкого леза ножа.

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Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Подрібнити інші інгредієнти, потім ретельно все перемішати

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Інгредієнти (для 3-літрової банки):

Спосіб приготування:

Замочити огірки у воді мінімум на годину.

На дно чистої банки покласти листя хрону, вишні та смородини, гілочку кропу. Щільно укласти великі огірки — вони повинні розташовуватися вертикально.

Зверху викласти менші огірки. Потім накрити їх листочками хрону, вишні та смородини. Додати часник, перець, лавровий лист, сіль. Залити холодною очищеною водою.

Закрити банку капроновою кришкою, добре струснути, щоб розчинилася сіль. Сховати на три доби в тепле темне місце, трохи прикривши кришкою.

Не забувати збирати піну з банки. Злити розсіл в окремий посуд, додати 100 мл води і кип’ятити 5 хвилин. Зняти піну.

Посипати огірки гірчицею або додати її, попередньо загорнувши в чисту білу бавовняну тканину.

Не поспішаючи залити огірки киплячим розсолом до краю горла банки, закатати стерилізованою кришкою. Перевернути догори дном, перевірити, щоб із-під кришки не текло й не шипіло.

Закутати банки (наприклад, ковдрою) і залишити охолоджуватись.