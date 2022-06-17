Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 18 червня 2022 року. Як правильно провести день? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 18 червня 2022 року від експертів СТБ.

Овен

У Овнів підвищиться ймовірність розбіжностей, до яких може призвести як ваша власна непоступливість, так і чужа необачність. Це невідповідний час для укладення довгострокових угод, пошуку порозуміння і співчуття. Будьте обережні у фінансових питаннях і не витрачайте гроші даремно.

Телець

Зараз потрібно взятися за нові проєкти, зайнятися розширенням ділових зв’язків. Також день сприятливий для всього, що пов’язано з любов’ю. Це можуть бути нові знайомства і захоплення, а також приємне проведення часу в компанії коханої людини.

Близнюки

День підходить для обговорення будь-яких ділових питань. Ви точно знаєте, чого хочете і на що готові піти. Зараз доведеться витрачати набагато більше енергії на справи, які раніше давалися з легкістю. У цей час може погіршитися стан здоров’я. Побережіть себе.

Рак

Варто обмежитися нескладними справами, а від масштабних починань краще відмовитися. Уникайте фізичних, емоційних і серйозних розумових навантажень. Будьте обережні при поводженні з електроприладами. Не беріть довгострокових кредитів.

Лев

Зараз важливо швидко орієнтуватися в обстановці. До пропозицій ставтеся обережно, не переоцінюйте своїх сил і можливостей партнерів. Більше слухайте і менше висловлюйте свою думку. Є можливість поліпшити своє становище.

Діва

Не будуйте на цей день серйозних планів, не давайте обіцянок своїм діловим партнерам, а також не беріть кредитів ― обставини можуть складатися для вас не дуже сприятливо. Не ігноруйте порад досвідченіших людей.

Терези

За складні справи варто братися лише в тому випадку, якщо у вас є надійні помічники. Не треба бути надто відвертими навіть з близькими людьми, бо все сказане може обернутися проти вас. У сім’ї можуть виникнути образи та розбіжності.

Скорпіон

Цей день підходить для ділових зустрічей, обговорення довгострокових планів, серйозних розмов. Займіться пошуком інформації. У фінансових питаннях варто проявити стриманість і утриматися від покупок, яких ви не надто потребуєте. Тримайте свої емоції під контролем. Вдалий час для нових знайомств.

Стрілець

Зараз ваш енергетичний потенціал виявиться не дуже високим. Правильно харчуйтеся, побільше спіть і намагайтеся бувати на свіжому повітрі в компанії приємних людей. Якщо у вас заплановані серйозні зустрічі, переговори або справи, то краще їх перенести.

Козеріг

У цей період вам буде потрібна допомога колег або знайомих, і ви обов’язково її отримаєте. Найбільш перспективними виявляться справи, пов’язані з переговорами та укладенням угод. Також день сприятливий для всього, що пов’язано з коханням. Не виключені нові цікаві знайомства.

Водолій

Цей період дуже хороший для професійної діяльності. Ви маєте свободу дій і можете використовувати знання і час на свій розсуд. Якщо ви не задоволені взаєминами з коханою людиною, то спочатку варто розібратися в собі, а не нагнітати обстановку.

Риби

Виникне чимало запитань щодо роботи, з якою доведеться справлятися самотужки. Не ухвалюйте поспішних рішень. У цей день про всяк випадок не хваліться своїми успіхами, досягненнями, новими знайомими і навіть покупками.

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