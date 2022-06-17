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Чим замінити хліб під час війни: рецепт вівсяного хліба від Євгена Клопотенка

17.06.2022

Воєнний час диктує свої умови, і це стосується і продуктів харчування. Черги в магазини і брак продовольства — ось те, з чим зіткнулися багато українців. І найскладніше, напевно, зараз купити хліб. Та якщо його не можна купити, то завжди можна приготувати самому! У цьому впевнений переможець проекту СТБ МастерШеф Євген Клопотенко, який ділиться простим рецептом вівсяного хліба з продуктів, доступних кожному. Дивіться рецепт вівсяного хліба — далі.

рецепт овсяного хлеба от Евгения Клопотенко

Інгредієнти:

  • вівсянка «геркулес» — 200 г;
  • насіння соняшникове, гарбузове чи лляне — 3 ст. л.;
  • мед — 2 ст. л.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • сода — ½ ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • вода — 350 мл.

Спосіб приготування:

  1. Берете 200 г вівсянки.
  2. Припустимо, ви не все насіння висипали в кишені ворога, щоб воно потім проростало в українській землі. Тоді, якщо трохи завалялося чи то соняшникового, чи то гарбузового, чи то лляного, — додайте їх до вівсянки (десь 3 ст. л.).
  3. Плюс 2 ст. л. меду, 3 ст. л. олії, пів чайної ложки соди і дрібку солі. Ретельно перемішайте.
  4. Залийте суміш водою (350 мл), знов перемішайте і дайте настоятися 30 хвилин. Пластівці всмоктують воду і пухкішають.
  5. Потім хліб — у форму (якщо є пергамент, то підкладіть) і в духовку.
  6. Пекти 45—50 хвилин за 180 градусів, доки не з’явиться золотава скоринка. І не забудьте, що хлібу треба дати охолонути.

Смачного!

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