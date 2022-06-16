Як запекти качку вдома в духовці

Як правильно приготувати запечену качку, щоб бути на 100% задоволеним результатом? На це запитання нам відповів переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Він поділився своїми секретами ідеального просмажування качки з яблуками в апельсиново-медовій глазурі в домашніх умовах. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: Як посмажити стейк вдома: поради від Івана Мілановича

Інгредієнти:

Тушка качки — 1 шт.

Яблука — 2 шт.

Лимон — половинка

Апельсин — 2 шт.

Мед — 50 г

Оливкова олія — ​​20 г

Суміш «5 спецій» — 1 ст. л.

Сіль, перець — за смаком

Спосіб приготування:

Тушку качки очистіть від зайвого жиру і шкіри. Щоб шкірку качки максимально висушити, її потрібно обшпарити. Для цього опустіть тушку в окріп на 3 хвилини. Тепер, щоб жир зі шкіри рівномірно випарувався за час випікання, в шкірі потрібно зробити отвори (кулінарною голкою або зубочисткою). Але так, щоб не проштрикнути саме м’ясо (так соки м’яса будуть виходити назовні). Робіть проколи під кутом. Потім замаринуйте качку в солі й перці і начиніть очищеними часточками яблук. Зашийте качку. Оливкову олію, мед, сік двох апельсинів і сік половини лимона перемішайте до однорідності в одній ємності. Додайте суміш «5 спецій». Можете приготувати її самі (змішайте в рівних частинах бодян, корицю, гвоздику, насіння фенхелю і сичуаньський перець), а можете використати куповану. Качку покладіть на деко, застелене фольгою або пергаментом. Навколо викладіть часточки апельсина, яблука і гілочки розмарину. Полийте качку маринадом і відправте в духовку. Готувати страву потрібно при 170 градусах 2,5-3 години, залежно від розміру качки. Кожні 20-30 хвилин поливайте качку маринадом, що стікає з неї.

⠀

Смачного!

Більше на тему: Як маринувати шашлик: рецепти від Аліка Мкртчяна

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ