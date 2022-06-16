Раф-кава — це гарячий кавовий напій з еспресо, ванільного цукру і вершків, які змішуються і збиваються парою з еспресо-машини у пітчері. Також його називають просто рафом. Як приготувати раф-каву? Покроковий рецепт приготування від учасника «МастерШеф. Битва сезонів» Шеви Дімарика читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

кава дрібного помелу — 1 ч. л.

вода — 50 мл

вершки (10—11%) — 100 мл

цукор — 1 ч. л.

ванільний цукор — 1 ч. л.

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Приготування:

Влити у пітчер вершки і додати звичайний та ванільний цукор. Приготувати 30 мл еспресо і відправити до вершків у пітчер. Збити отриману суміш паровідводом до отримання стійкої піни. Перелити у підігрітий посуд.

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