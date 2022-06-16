Триває 114-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній боротьбі та жертвують усім заради перемоги. Знаменитості припинили спілкування із зомбованими родичами на росії. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, що відбулися за цей час, у 9 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Вже 114 днів українці героїчно протистоять російським окупантам на полі бою та в інформаційній війні. Підтримувати дух нам допомагають світові зірки. А прості українці відкрили свою героїчність – їхні діяння більш відомі, ніж діяльність знаменитостей.

Що буде у 9 випуску «Неймовірної правди про українців» від 17.06.2022:

Які знаменитості підтримали Україну? Дайджест новин про артистів, ведучих, політиків, блогерів та інших, хто підтримує Україну у війні проти росії.

Які нові скандали виникли на росії? Куди поділася Ані Лорак? Та де знайшов нацистів Сергій Лазарєв?

Чи можна достукатися до росіян через пропаганду путіна? Які поради дають психологи? Хто з українських знаменитостей перестав спілкуватися з родичами на росії та відхрестився від них?

Українці жертвують усім заради перемоги. Якщо вони не вступили до лав військових, то роблять все можливе для допомоги Україні. Як люди віддають найдорожче та своє життя заради незнайомців та перемоги над росією?

Тетяна Висоцька, Оля Полякова, Маша Єфросиніна, Леся Нікітюк та Ольга Цибульська розповіли, як ставитися до власної зовнішності. Чи соромно фарбуватися та робити манікюр під час повномасштабного наступу росії?

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей і про підтримку знаменитостями України у війні з росією.

Video: «Неймовірна правда про українців»: що буде у випуску від 17.06.2022 Неймовірна правда про українців випуск від 17.06.2022 - анонс 9 випуску про видатні вчинки українців та як вони об'єдналися перед обличчям жахливої війни з росією.

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