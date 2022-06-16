Як приготувати мохіто: топ-3 рецепта покроково

Ніщо не освіжає у спеку краще ніж мохіто. Не дарма це один з найпопулярніших літніх коктейлів, без якого не обходиться жодна вечірка. Приготувати мохіто вдома дуже легко і просто. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко підготував рецепти смачного мохіто.

Класичний мохіто

Інгредієнти:

50 мл білого рому

15 мл цукрового сиропу або цукру за смаком

100 мл содової

80 г лайма

кілька гілочок м’яти

200 г льоду

Спосіб приготування:

У склянку покласти шматочки лайма і придавити їх мадлером (якщо готуєте з цукром замість сиропу – його потрібно додавати на цьому етапі і подавити з лаймом) Візьміть листочки м’яти в одну руку і хлопніть по ній другою рукою, додайте м’яту в стакан Наповнити склянку льодом (краще подрібненим) Додати ром і цукровий сироп Долити до кінця склянки содовою і акуратно перемішати довгою ложкою Досипати льоду і прикрасити гілочкою м’яти та слайсами лайма

Полуничний мохіто

Інгредієнти:

50 мл білого рому

120 г полуниці

15 мл полуничного сиропу

100 мл содової

60 г лайма

кілька гілочок м’яти

200 г подрібненого льоду

Спосіб приготування:

У склянку покласти м’яту, 3 шматочки лайма, 5 ягід полуниці і придавити мадлером Доверху склянки насипати подрібнений лід Налити полуничний сироп і білий ром Залити содовою доверху і акуратно розмішати довгою ложкою Досипати льоду і прикрасити гілочкою м’яти та полуницею

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Ягідний мохіто

Інгредієнти:

50 мл білого рому

15 мл цукрового сиропу

1 лайм

100 мл содової

60 мл ягідний сік

свіжа полуниця, чорниця і малина

кілька гілочок м’яти

200 г подрібненого льоду

Спосіб приготування:

Насамперед потрібно приготувати ягідний сік. Для цього необхідно перебити блендером полуницю, чорницю, малину з додаванням води. Процідити через марлю або сито У склянку покласти шматочки лайма, листочки м’яти, ягоди і придавити мадлером Додати лід, налити ром, цукровий сироп, ягідний сік і содову. Акуратно перемішати довгою ложкою Додати льоду і прикрасити гілочкою м’яти та ягодами

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