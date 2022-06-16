День батька відзначають щороку в третю неділю червня. Зараз сімейні свята – особливі. Адже в умовах війни українці ще більше почали цінувати дні, які можна провести в колі родини. Цьогоріч День батька припадає на 19 червня. Судді шоу «МастерШеф» спеціально для читачів сайту STB.ua розповіли, які настанови колись давали їм батьки. Подробиці – далі в матеріалі.

Ектор Хіменес-Браво, суддя проєкту «МастерШеф»:

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Так склалося, що найважливіший урок для мене від батька – як не варто поводитися з жінками: зі своєю коханою, з жінками у своїй родині. Він надав мені антиурок того, як варто поважати, як варто кохати, як цінувати усе, що робить жінка для тебе. Розуміти, наскільки важко тягнути родину на собі, брати всю відповідальність та, разом з тим, бути берегинею сімейного вогнища, опорою для чоловіка та для дітей. Він завжди показував своїми діями, що сім’я – не його пріоритет. Відтоді родина для мене завжди на першому місці, це найважливіше що є у житті.

Мої найтепліші спогади про батька пов’язані з їжею. Тато дуже любив готувати. Його страви відрізнялися від маминих. Він любив робити це на вулиці, на відкритому вогнищі. Були чудові моменти, коли ми їздили на вихідних до річки й там готували санкочо – суп з яловичиною, картоплею, овочами. Ми варили його на відкритому вогнищі, у казані.

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Я дякую татові за те, що він не надав мені ніякої підтримки. Нуль підтримки за моє життя. Завдяки цьому я став сильною людиною, став тим, ким я є. Я всього досяг сам, в мене не було татового плеча під рукою, щоб полінуватися та мати можливість нічого не робити. Я дякую за те, що його не було в моєму житті. Дякую за те, що він показав мені, яким не має бути чоловік. Я бачив всі наслідки його поведінки у родині, бачив, що він не сімейна людина. Це навчило мене цінувати все, що у мене є в сім’ї, навчило створювати затишок.

Сьогодні я хочу звернутись до всіх татусів. Показуйте своїм дітям приклад. Будьте для них тим, ким би хотіли, аби ваш батько був для вас. Ставте себе на місце дітей, це дуже важливо! Говоріть з ними, слухайте їх. І по можливості проводьте з дитиною якомога більше часу. Не забувайте, що ваша активна участь у житті сім’ї така ж важлива, як і мами ваших дітей.

Володимир Ярославський, суддя проєкту «МастерШеф»:

Найважливіших уроків від тата я отримав декілька: сімейні цінності та традиції дуже важливі, потрібно поважати й розвивати мову і культуру своєї країни, завжди бути оптимістом і підтримувати інших.

Найкращих дитячих спогадів також багато! Це сімейні подорожі на море і «вилазки» разом до лісу.

Пишаюся, що він у мене такий, і що завжди нам, своїм дітям, дуже допомагає! Дякую татові, що він мене виховав таким, яким я є. Що наша сім’я має дуже дружні стосунки! Обійміть своїх татусів, зателефонуйте їм – вони завжди захищатимуть нас – своїх дітей!

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