Православні церковні свята у червні 2022

Церковні свята у червні 2022 року: календар православних свят по днях
Практично з першого дня українці починають святкувати – 2 червня відзначається Вознесіння Господнє. Далі за ним слідує кілька не менш важливих подій – Троїцька батьківська субота, Трійця і початок Петрового посту. Які церковні свята у червні зустрічають християни – дізнайтесь у матеріалі.
2 червня – Вознесіння Господнє;
3 червня – День царя Костянтина та матері його цариці Олени. День Володимирської ікони Божої Матері;
5 червня – Святих отців I Вселенського Собору;
7 червня – Третє відшукання глави Іоанна Предтечі. Святителя Інокентія Херсонського;
11 червня – Троїцька батьківська субота. Поминання покійних Святителя Луки Сімферопольського;
12 червня – Трійця (День Святої Трійці). П’ятидесятниця;
13 червня – День Святого Духа. Троїцький тиждень (триватиме до 19 червня);
19 червня – День усіх святих. Закінчення Троїцького тижня;
20 червня – Петров піст (триватиме до 11 липня);
22 червня – Кирилів день;
26 червня – Усіх святих землі української;
28 червня – Святителя Михайла, першого Митрополита Київського та всієї Русі-України.
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