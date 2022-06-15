Коли день ангела Ганни у 2022 році?

День ангела Анни 2022 (іменини Анни) за православним календарем святкують:

у січні: 11 числа;

у лютому: 3, 16, 17, 23, 26 числа;

у березні: 2, 3, 11, 14, 20 числа;

у квітні: 8, 13 числа;

у травні: 11 числа;

у червні: 20, 23, 25, 26 числа;

у липні: 18 числа;

у серпні: 3, 5, 7, 13, 29 числа;

у вересні: 10, 22 числа;

у жовтні: 11, 15 числа;

у листопаді: 4, 10, 11, 16, 23, 27 числа;

у грудні: 3, 11, 22, 23 числа.

Не забудьте привітати з днем ангела Анни всіх власників цього імені. Це можна зробити особисто під час зустрічі, по телефону, у повідомленні, картинкою або іншими можливими способами.

Значення імені Анна

Ім’я Ганна в перекладі з давньогрецької поєднує “прихильність”, “хоробрість та “сила”. А ім`я Ані трактують як “милість божа”. Можливо саме тому ім’я Ганна так користується популярністю. Аню можна схарактеризувати, як добру, ласкаву та слухняну дівчину. Вона дуже завзята і зазвичай завжди досягає свого. Вже в дорослому житті, для Ані на першому місці завжди буде сім’я – та, в якій вона народилася та, яку вона вже створила. Аня дуже любляча дружина та мама, а ще вірний друг. Адже і в правду, Ганна вміє дружити, і зазвичай має багато надійних друзів поруч, і сама є такою.

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Вітання з Днем ангела Анни у віршах

****

З Днем ангела Ганни поспішаю тебе привітати,

І сердечні слова привітань тобі відправити,

Нехай буде життя наповнене прекрасним,

І в кожному дні не буде для тебе нічого неприємного!

****

З Днем ангела Анни вітаю,

Щастя та радості тобі я бажаю!

Бажаю тобі менше сумувати,

І ніколи в себе не йти!

Нехай усі бажання збуваються,

Нехай про найкраще завжди мріється!

Нехай завжди буде поруч тільки той,

Хто від усіх негараздів тебе вбереже!

****

З Днем ангела Анни тебе я вітаю,

І від щирого серця тобі бажаю,

Частіше думати про хороше,

І знати, що в цьому житті все можливе!

Нехай буде кожен день найбажанішим,

І продуктивним і не менш ударним,

Нехай все, що хочеться – трапляється,

І все за що берешся – виходить!

****

З Днем ангела Анни привітання,

Бажаю я тобі великого кохання,

Бажаю щиро веселощів, щастя,

І ніколи не пізнавати нещастя!

Нехай кожен день, як новий рік,

Дає сили та бажання йти на зліт,

Завжди будь сильною і вірна собі,

А в потрібну мить, я завжди прибіжу до тебе!

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