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Макарон зі смаком Baileys: рецепт від Катерини Пєскової

14.06.2022

Іноді дуже хочеться побалувати себе смачною домашньою випічкою. Особливо ― на карантині! Фіналістка «МастерШеф»-6 Катерина Пєскова розповіла, як приготувати неймовірні ласощі ― улюблені всіма тістечка макарони, та ще й зі смаком лікеру Baileys ― у домашніх умовах. Детальніше ― в матеріалі!

Як приготувати макарон зі смаком бейліс: рецепт покроково

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Інгредієнти для макаронів:

  • мигдальне борошно ― 150 г
  • цукрова пудра ― 150 г
  • білок ― 1 шт. (55 г)
  • цукор ― 150 г
  • вода ― 38 г

Інгредієнти для ганашу:

  • білий шоколад ― 150 г
  • вершки ― 50 г
  • розчинна кава ― 10 г
  • Baileys ― 50 г
  • вершкове масло ― 20 г

Спосіб приготування:

  1. Половинки печива потрібно приготувати за класичним рецептом на італійській мерензі.
  2. Для приготування ганашу нагріти вершки з кавою.
  3. Вилити цю суміш на розтоплений шоколад.
  4. Додати Baileys і пробити занурювальним блендером. При 40 ° С додати м’яке вершкове масло і знову пробити.
  5. Залишити в холодильнику для стабілізації на 2―4 години.
  6. Відсадити ганаш на кришечки, з’єднати половинки і насолоджуватися смаком!

Смачного!

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