Панкейки на молоці – це ідеальний сніданок для всієї родини. Актриса серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей знає найпростіший, найшвидший і смачний рецепт страви. Панкейки виходять нежирними, бо смажаться не на олії, а на сухій гарячій сковороді. Детальний рецепт читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

молоко – 250 мл

яйце – 1 шт.

цукор – 1 ст. л.

оливкова олія – ​​3 ст. л.

борошно – 170 г

розпушувач – 1 ч. л.

сіль – 1/4 ч. л.

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Приготування:

Змішайте у великій мисці вінчиком молоко, яйце, цукор і олію. Просійте в отриману суміш борошно з розпушувачем і сіллю. Розмішайте, щоб вийшло однорідне тісто. ⠀ Випікайте панкейки на сухій, попередньо розігрітій сковороді. На 1 панкейк необхідно 2 ст. л. тіста. Перевертайте панкейки, щойно з’являться бульбашки повітря.

Подавайте панкейки з джемом, медом або кленовим сиропом.

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