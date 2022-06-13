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Черешнева дієта: як схуднути за допомогою ягоди

13.06.2022

Сезон черешні у розпалі! Червона, біла, рожева на прилавках можна знайти будь-який різновид. Виявляється, черешня — це не тільки смачний плід. З її допомогою можна навіть схуднути, адже існує спеціальна черешнева дієта. Показання та протипоказання, а також як скласти меню читайте у нашому матеріалі.

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Користь черешневої дієти

Черешня чудово очищає організм. У ній справжнє джерело органічних кислот, вітамінів, мінералів та корисних цукрів. Харчові волокна позбавляють організм «шкідливого» холестерину, чистять кишечник. Плоди допомагають при захворюваннях серцево-судинної системи, печінки, нирок.

Черешнева монодієта

черешневая диета

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Така дієта розрахована на 2–3 дні. Меню складається тільки з черешні (1,5 кг в день), негазованої води або несолодкого зеленого чаю. Розділіть денний раціон на 4–6 порцій. Навіть один розвантажувальний день цієї дієти допоможе трохи скинути зайву вагу.

Черешнева дієта з кефіром на 3 дні

Вищевикладений раціон можна збагатити літром нежирного кефіру. Харчування черешнею, питний режим, як і раніше (несолодкий чай, негазована вода), тільки додатково до цього випивайте протягом дня кефір (по склянці на кожен прийом).

Черешнева дієта з творогом

черешневая диета

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Сніданок — знежирений сир та черешня. Обід — відварна телятина і салат. На підвечірок — черешня. А ось вечеряйте рибою з овочами та йогуртом.

Черешнева дієта на два тижні

Тривалість цієї черешневою дієти два тижні. Потрібно дотримуватися правил і не порушувати раціон. Меню на весь час дієти таке ж, як і в перший день.

Снідаємо — 350 г черешні. Можна випити зелений чай. Обідаємо — 250 г черешні і салат з овочів та рибки. Підвечірок — 250 г черешні. Вечеряємо — салат з овочів і склянка кефіру.

Зіркова черешнева дієта

черешневая диета

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 Тривалість дієти — сім днів. За час дієти можна скинути до п’яти кілограмів. Протягом всієї дієти потрібно пити зелений або інший трав’яний чай. Раціон потрібно розділити на чотири прийоми їжі. Меню дієти однакове у всі дні.

Снідаємо — 350400 г черешні. Обідаємо — відварна куряча грудка та склянка черешневого фрешу. Підвечірок — 200 г черешні. Вечеряємо — салат з овочів та зелені.

Черешнева дієта: протипоказання

Не варто практикувати черешневу дієту при хронічних захворюваннях, проблемах шлунково-кишкового тракту, метеоризмі, запорах. Не можна дотримуватися під час вагітності та годування груддю.

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