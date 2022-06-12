Новий день — нові події. Зірки вже знають, що вас чекає 13 червня. Читайте гороскоп на 13 червня 2022 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Досить ставити на перший план матеріальне, тоді отримаєте те, на що так давно чекаєте.

Телець

Тільки коли відпускаєте когось зі свого життя, тоді і знаходите щось нове. Відпустіть минуле, воно не зробить вас щасливими.

Близнюки

Максимум ініціативи, більше дій — ось правило на неділю для Близнюків.

Рак

Настав час урізноманітнити ваші стосунки. Придумайте активності або розваги на вечір. Нова страва або вид діяльності — якраз те, що треба.

Лев

Зірки попереджають про емоційне вигорання в роботі, чого точно не варто допускати.

Діва

Навчіться фільтрувати події свого життя. Відкидайте все погане відразу. Вас уже затягує в низку негативних подій.

Терези

Постійний страх сковує вас. Припиніть перейматися тим, що подумають інші.

Скорпіон

Надмірна неуважність Скорпіонів добряче заважатиме. Тому не занурюйтесь у серйозні справи.

Стрілець

Вам здається, що все безглуздо і марно. Зробіть перший крок до змін, щоб відчути приплив енергії.

Козеріг

Зірки обіцяють приємні звістки. До них потрібно бути готовим: наповнитися позитивною енергією і гарним настроєм.

Водолій

Є ймовірність того, що ви витрачаєте свої сили і нерви даремно. Перегляньте свій побут і завдання.

Риби

Поговоріть по щирості з рідними, поділіться проблемами. Навчіться приймати від них допомогу.

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