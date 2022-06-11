Що приготували зірки кожному знаку зодіаку 12 червня? Читайте гороскоп на неділю, 12 червня 2022 року, від екстрасенсів СТБ.

Овен

Життя стає барвистим і різноманітним. Вам так подобається переживати ці емоції день у день. Діліться енергією з близькими.

Телець

Будьте відкриті, бо все знову може змінитися. Ваша гнучкість робить вас сильним.

Близнюки

Ви відчуваєте особливу близькість з новою людиною. Однак зірки радять вам бути обережним.

Рак

Ви зможете зберігати спокій, це 100%. Нехай для вас це не завжди легко, але в суботу це буде вкрай необхідно.

Лев

Хтось може швидко на вас натиснути, бажаючи догодити ворогам. Але це не спрацює.

Діва

Ви багато плануєте. Але зважте те, що для вас важливіше, і дійте.

Терези

Вам буде все легко і просто даватися. Ви знаєте, чого хочете, і робите свою справу.

Скорпіон

Вам цікаво все. Завдяки своїй комунікабельності ви багато всього дізнаєтеся. Проте будьте обережні з новими знайомствами.

Стрілець

Чітко позначте себе як лідера. Тільки тоді вас почнуть слухати і рахуватися з вами.

Козеріг

Час від часу вам може бути трохи неспокійно. Але ви зможете підняти свій настрій, якщо зустрінетеся з друзями або відвідаєте рідних.

Водолій

Це один з тих днів, коли ви відчуваєте, що вас перевантажують чужими обов’язками. Вмійте обстоювати свої інтереси.

Риби

Ви почуваєтесь трохи пригніченими. Щоб це подолати, можна зупинитися на мить і відчути, скільки прекрасного навколо.

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