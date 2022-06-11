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Гороскоп на 12 червня 2022 року

11.06.2022

Що приготували зірки кожному знаку зодіаку 12 червня? Читайте гороскоп на неділю, 12 червня 2022 року, від екстрасенсів СТБ.

Гороскоп на 12 червня 2021: що буде сьогодні

Овен

Життя стає барвистим і різноманітним. Вам так подобається переживати ці емоції день у день. Діліться енергією з близькими.

Телець

Будьте відкриті, бо все знову може змінитися. Ваша гнучкість робить вас сильним.

Близнюки

Ви відчуваєте особливу близькість з новою людиною. Однак зірки радять вам бути обережним.

Рак

Ви зможете зберігати спокій, це 100%. Нехай для вас це не завжди легко, але в суботу це буде вкрай необхідно.

Лев

Хтось може швидко на вас натиснути, бажаючи догодити ворогам. Але це не спрацює.

Діва

Ви багато плануєте. Але зважте те, що для вас важливіше, і дійте.

Терези

Вам буде все легко і просто даватися. Ви знаєте, чого хочете, і робите свою справу.

Скорпіон

Вам цікаво все. Завдяки своїй комунікабельності ви багато всього дізнаєтеся. Проте будьте обережні з новими знайомствами.

Стрілець

Чітко позначте себе як лідера. Тільки тоді вас почнуть слухати і рахуватися з вами.

Козеріг

Час від часу вам може бути трохи неспокійно. Але ви зможете підняти свій настрій, якщо зустрінетеся з друзями або відвідаєте рідних.

Водолій

Це один з тих днів, коли ви відчуваєте, що вас перевантажують чужими обов’язками. Вмійте обстоювати свої інтереси.

Риби

Ви почуваєтесь трохи пригніченими. Щоб це подолати, можна зупинитися на мить і відчути, скільки прекрасного навколо.

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