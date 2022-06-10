Трійця 2022: які народні прикмети існують в цей день
10.06.2022
Трійця в 2022 році припадає на 12 червня. Читайте про прикмети на Трійцю і про те, що не можна робити в цей день.
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Прикмети на Трійцю: що можна і не можна робити
- Вважається, що на Трійцю не варто призначати весілля – нібито нічого хорошого таку сім’ю не чекає.
- Інша справа – сватання і знайомство. Якщо вони випадуть на Трійцю, то шлюб буде міцним і щасливим.
- Шити, пекти пироги і працювати на городі на Трійцю не можна. А ще не можна купатися, інакше, за давніми повір’ями, русалки затягнуть на дно.
- Дощ на Трійцю – весь рік буде багато грибів, хороший урожай і прекрасна погода.
- Духів День – це наступний день після Трійці, коли забороняється працювати на землі, але можна шукати в ній скарб. Нібито земля в цей день обов’язково подарує хорошій людині щось цінне.
- У свято Трійці потрібно постаратися не думати про погане, не заздрити і не злитися на когось, бо нічим хорошим це не закінчиться.
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