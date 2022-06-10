Трійця 2022: коли Трійця в Україні

Трійця вважається одним із головних християнських свят. Як відомо, православна церква відзначає його на 50-й день після Великодня, а католики та деякі протестанти ― на 57-й день. Щороку дата проведення Великодня змінюється, тому переноситься і дата святкування Трійці. Великдень 2022 був 24 квітня, а якого числа Трійця у 2022 році? Про це читайте у нашому матеріалі.

Що означає Трійця у християн

Трійцю відзначають на 50-й день після воскресіння Христа, оскільки на його апостолів зійшов Святий Дух. Вшановують цього дня Отця, Сина і Святого Духа. Після сходження святого духу на апостолів Христа, у них з’явилися чудотворні здібності, які вони потім використали, коли несли християнство світу. Офіційно свято П’ятидесятниця або Трійця виникло в 381 році, коли його затвердили на Константинопольському Вселенському соборі ― Другому Вселенському соборі християнської церкви. У Київську Русь Трійця прийшла після хрещення і частково пов’язана з місцевими традиціями ― звідси додалися елементи зелені та інші атрибути.

Коли святкують Трійцю православні та католики

Якщо Великдень припадає на 24 квітня, День Святої Трійці припадає на 12 червня. Католицька Трійця 2022 року буде 5 червня. Головною відмінністю між Трійцею католицькою та Трійцею православною є лише зовнішній вигляд: православні священнослужителі у це свято вбираються у різні зелені наряди, а католицькі ― у білі.

Що можна робити у Трійцю, а що не можна робити

На Трійцю не можна виконувати важку роботу, якщо від цього не залежить життя людини.

На Трійцю не можна організовувати весілля ― максимум це може бути сватання.

Трійця відзначається в період «Русалій» давніх слов’ян, і святу передалися деякі традиції ― не можна купатися в річках, струмках, озерах, морях, океанах.

На Трійцю ходять до церкви на святкову літургію. Від наших предків передалася традиція брати із собою свіжу зелень та розкладати її потім вдома.

У Храмі освячують свічки та зелень. Свічки із церкви запалюють удома.

Священнослужителі освячують зелень та прикрашають нею храм.

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