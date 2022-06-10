Акторка Ребел Уілсон показала свою дівчину: як вона виглядає?

Австралійська акторка та стендап-комедіантка Ребел Вілсон повідомила, що вона зустрічається з жінкою. На своїй сторінці в Instagram Ребел Вілсон оголосила, що має стосунки з fashion-дизайнером Рамоною Агрумою. У своєму пості вона назвала її «діснеївською принцесою». (Фото:@rebelwilson/Instagram)

«Я гадала, що шукаю принца з діснеївських мультфільмів… але, можливо, весь цей час мені потрібна була діснеївська принцеса», — написала 42-річна австралійська акторка під фото з Рамоною Агрумою.

Як повідомляє The Guardian, Вілсон та Агрума вперше були помічені разом у січні цього року, а вже в березні Агрума супроводжувала Вілсон на вечірці Vanity Fair у рамках церемонії нагородження Оскар 2022.

А у травневому інтерв’ю журналу People Вілсон зізналася, що переживає зараз «пізній розквіт кохання», і розповіла, що познайомилася зі своїм нинішнім партнером «через друга».

Нагадаємо, славу Ребел Уілсон принесла комедії Ідеальний голос (2012), Холостячки (2012) та В активному пошуку (2016).

Раніше Вілсон зустрічалася зі спадкоємцем пивоварної корпорації Anheuser-Busch Джейкобом Бушем, але пара розійшлася на початку 2021 року.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.