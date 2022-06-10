У світле свято Трійці важливо приділити увагу своїм найближчим! Як красиво та душевно привітати друзів і рідних з Трійцею 2022 у віршах – читайте в нашому матеріалі! Ми зібрали найкращі вітання з Трійцею для ваших улюблених людей.

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Трійцю весело стрічай!

І Ісуса прославляй!

Щастя і добра родині!

Мира нашій Україні!

***

Хай Трійця Святая в любові єднає

Парафію нашу в єдину родину,

А мир, мов голубка над нами літає

Ми Богу приносим молитву уклінно:

За достойну громаду, що храм возводила.

Завжди і у всьому вам Бог допоможе,

Щоб довго й щасливо на світі ви жили,

Дітьми називала вас Матінка Божа.

Майстриням за прекрасне вишиття,

Що в храмі райським квітом процвітає

Хай скрасить Господь долю і життя,

Здоров’я і натхнення посилає!

Трійця славна вже пришла,

Свято в хати принесла!

Сходи в церкву, не лінуйся Із Всевишнім поспілкуйся.

Всім здоров’я побажай

І мене не забувай! *** Русалонька купається в росі. Зілляний дух витає над полями. Святиться вся природа у цей день. Вітаю із Зеленими Святами! День зелений на порозі

Тож вітаннячка приймай!

Щоб не знали очі сльози, З позитивом все сприймай!

Трійця – славне дуже свято!

Тож хай щастя буде в хаті!

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