Чому не приходять виплати ВПО? Коли переселенці отримають грошову допомогу

Із початком повномасштабного вторгнення росії в Україну мільйони людей покинули домівки та переселилися до західних областей або виїхали за кордон. Внутрішньо переміщені особи отримали гарантії від держави про грошову допомогу ― як на дорослих, так і на дітей. Проте часто люди повідомляють про затримку виплат, а останні тижні і про відмову виплат переселенцям. Чому не виплачують допомогу переселенцям, і які останні зміни у порядку її отримання ― читайте в матеріалі.

У березні Кабмін узгодив допомогу для переселенців із зони бойових дій (ВПО) ― по 2000 грн на дорослого та по 3000 гривень ― на кожну дитину або людину з інвалідністю щомісячно. Проте, не всі дані отримали підтвердження про реєстрацію та не всі отримали гроші.

Переселенці з зони бойових дій протягом березня та квітня мають отримати свої гроші за два місяці ― строки їхнього переведення пов’язані зі швидкістю роботи держустанов, які займаються реєстрацією та спроможністю бюджету, що в умовах війни має занадто велике навантаження, навіть з додатковим фінансуванням із Європи та США.

Більше на тему: Як отримати статус переселенця і виплати в Україні 2022

В «ДІЯ» не з’являється статус переселенця

Якщо немає підтвердження статусу ВПО в «ДІЯ» ― це питання часу, бо команда наразі вносить технічні зміни в послугу для ВПО.

«Це необхідно, щоб усе відповідало оновленій постанові Кабінету Міністрів України. Тож не хвилюйтеся, ви зможете подати заяву про виплати та довідку внутрішньо переміщеної особи, як тільки оновлення завершиться. Проте якщо ви вже подали заяву в «ДІЯ», її опрацює Міністерство соціальної політики, і після рішення структурного підрозділу соціального захисту населення за новим місцем проживання ви отримаєте виплату та побачите довідку ВПО в Дії», ― повідомляє прес-служба «ДІЯ» в телеграм-боті.

Крім того, у травні були змінені умови надання допомоги. Уряд змінив правила виплати допомоги переселенцям через те, що офіційно бойові дії вже не йдуть в частині областей.

Постановою КМУ від 16.04.2022 р. № 457 оновлено категорії населення, які отримують допомогу в статусі ВПО та які постраждали у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Документ набув чинності 19.04.2022 року.

За березень та квітень 2022 року допомога надається переселенцям згідно з постановою КМУ «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» від 20.03.2022 р. № 332.

Хто отримує допомогу як переселенець з травня 2022

Починаючи з травня 2022 року допомогу переселенцям надають, якщо вони переїхали з територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Також, допомогу надають ВПО, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження. Для цього треба подати заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Хто має право на допомогу крім переселенців з травня 2022:

Особи, які евакуюються з населених пунктів, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій), у безпечні райони отримують гуманітарну та іншу допомогу цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні або допомогу за рахунок коштів міжнародних організацій. Особи, які проживають в населених пунктах, які були звільнені від окупації та не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб, мають право на гуманітарну та іншу допомогу цивільному населенню в умовах воєнного стану. Особи, які проживають у населених пунктах, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), отримують нарахування і виплату всіх належних соціальних виплат (пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій тощо).

Що робити, якщо не можете отримати допомогу через окупацію

Для пенсіонерів, які отримували пенсії за місцем проживання і залишилися на тимчасово окупованих територіях: вся сума пенсії зараховується на рахунки, які їм відкриті в Ощадбанку.

Більше на тему: Як оформити допомогу переселенця від ООН і виплати

Якщо людина на окупованій території не може отримати гроші, вони будуть збережені й доставлені Укрпоштою, коли це буде можливим.

Коли людина дістанеться безпечного місця, то, за її заявою, кошти можуть бути переведені за її новим місцем перебування або проживання.

Що відомо про допомогу ООН переселенцям

Крім того, в рамках співпраці ООН та Мінсоцполітики, близько півмільйона українців, вже зареєстрованих до травня, отримують додаткові виплати у розмірі 2220 гривень протягом трьох місяців. Така допомога передбачена для найбільш вразливих груп населення з-поміж ВПО. Кількість населення, яке отримує допомогу, збільшується щодня з поданням відповідних заяв до центрів у західних областях України. Представники ООН вже анонсували продовження строків нарахування допомоги ще на три місяці ― до кінця літа 2022.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.