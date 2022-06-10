Цієї суботи, 11 червня о 9:30, в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийде третій випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу відверто про особисте та наболіле розкажуть одразу два героя – колишні суперники 2 сезону реаліті «Холостячка» – Олексій Тригубенко та Андрій Рибак. Як вони опинилися під одним дахом? Чому не долучились до ЗСУ? Та як у житті Олексія Тригубенка з’явилося одразу дві Холостячки?

Олексій Тригубенко – підприємець, який підкорив серця мільйонів глядачок, але почув «ні» від Ксенії Мішиної у фіналі 1 сезону проєкту «Холостячка». Андрій Рибак – гуморист, радіоведучий і блогер. Шокував глядачів тим, що зізнавався у коханні одразу двом жінкам: Ксенії – у проєкті та Аліні – за кадром. Ксенія цього пробачити не змогла. А Аліна згодом стала його дівчиною.

Як війна змінила життя хлопців? Як доля звела Олексія та Злату Огнєвіч? Про що спілкувався з Ксенією Мішиною востаннє? Та за що екс-учасники відчувають провину?

Не пропустіть сенсаційні зізнання Андрія Рибака та Олексія Тригубенка у новому випуску проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником 11 червня о 9:30 на СТБ.

Video: Чому не пішли в ЗСУ та стосунки з Холостячками: Олексій Тригубенко та Андрій Рибак стануть героями «Як ти?» з Григорієм Решетником Чому не пішли в ЗСУ та стосунки з Холостячками: Олексій Тригубенко та Андрій Рибак стануть героями «Як ти?» з Григорієм Решетником

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