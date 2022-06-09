Минулої суботи в ефірі СТБ та на офіційному Youtube-каналі вийшов 2 випуск нового проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу свою відверту історію життя до та після 24 лютого розповів екс-Холостяк, бізнесмен та кінопродюсер Іраклі Макацарія. Чому у Іраклі пропав голос, як грузини поставилися до подій в Україні та про підтримку нашої держави – у великому інтерв’ю.

Більше на тему: Я на всі тисячу відсотків переконаний, що зустрів ту саму: відверте інтерв’ю Іраклі Макацарія у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником

«Чудово пам’ятаю 24 лютого. Я мав бути в Києві, але з’явилася термінова робота у Грузії, тому лишився. Зранку побачив купу пропущених дзвінків та повідомлень від моїх друзів. Далі – відеокадри нападу. Зв’язався зі своїм другом з посольства Грузії в Україні та усвідомив – розпочалася повномасштабна атака росії», – згадав екс-Холостяк.

Іраклі одразу почав роботу на інформаційному фронті: «Я відкривав програму і через декілька секунд у мене зник голос. Я просто не зміг продовжити. Складно було втримати в собі думки та інформацію. Україна для мене особлива країна. Це мій другий дім».

Повномасштабна війна, яку розв’язала росія проти України, все більше нагадувала події у Грузії у 2008 році. Країна-агресорка заявила, що б’є лише по стратегічних об’єктах України. Але що більше днів минало, то зрозуміліше ставало, що росія знищує мирне населення.

«Пам’ятаю, 2008 рік, коли ми також не могли повірити в те, що нас бомблять росіяни», – мовив Іраклі.

Екс-Холостяк відзначив: «Грузія одноголосно підтримує Україну і український народ. У перший же день війни грузини вийшли на протест. Ми розуміємо рівень трагедії, який зараз відбувається. Я б хотів, щоб всі робили ще більше, в тому числі й на державному рівні, аби допомогти Україні».

У Грузії Іраклі створив благодійний фонд під назвою «Врятуємо Україну» (Save Ukraine). Разом з Ноє Сулаберідзе, який розділив ініціативу, за дуже короткий час вдалось поширити інформацію та зібрати першу гуманітарну допомогу у розмірі до ста п’ятдесяти тисяч доларів. Окрім цього, бізнесмен співпрацює з іншими благодійними фондами, в тому числі – Марії Єфросиніної.

«Це була перша потужна допомога, фінансовий внесок. Ми одразу закупили все необхідне для гарячих точок та евакуації. Це неймовірна підтримка», – прокоментувала Маша.

На глядачів СТБ та підписників офіційного ютуб-каналу чекає серія емоційних та відвертих інтерв’ю з улюбленими героями головних романтичних реаліті країни «Холостяк» і «Холостячка». Вже цієї суботи героями випуска стануть Андрій Рибак та Олексій Тригубенко.

Дивіться проєкт «Як ти?» з Григорієм Решетником» щосуботи о 9:30 в ефірі та на ютуб-каналі СТБ.

Читайте нас також у Viber и Telegram СТБ.