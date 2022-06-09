Азіатська кухня Києва: топ 7 ресторанів з азіатською кухнею у Києві

Де в Києві спробувати азіатську їжу? За останні кілька років всі ніби шаленіють від в’єтнамської, китайської, корейської та індійської кухні, і це цілком обґрунтовано. Насичені смаки, бажання пізнати світ і атмосфера подорожей – хіба не цього ми шукаємо, коли наважуємося спробувати щось екзотичне? Ми склали для вас свій топ-7 ресторанів Києва, де можна спробувати азіатську їжу і зануритися в атмосферу далеких країн.

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BAO – MODERN CHINESE RESTAURANT & BAR

Де: вул. Мечникова, 14/1

ВАО – Modern Chinese Cuisine – перший в Україні ресторан сучасної китайської кухні Ектора Хіменеса-Браво. Чарівне місце, де ви зможете відчути себе справжнім імператором, покуштувавши качку по-пекінськи. А здатність торкатися вашого серця під силу лише традиційним димсам. Східна локшина, неперевершені вонтони, і це не кінець історії.

Над інтер’єром ВАО працювала команда визнаних майстрів дизайну – YOD Design Studio. Архітектори надихнулися бамбуковим лісом та створили під стелею інсталяцію з рейок, яка об’єднує зону лобі та бару.

NĂM — Modern Vietnamese Cuisine

Де: вул. Велика Васильківська, 48

NĂM — це легенда, історія, страви та інтер’єр. Вимогливі поціновувачі антикваріату оцінять неймовірної краси фреску та старовинні двері, яким більше 300 років, родом із В’єтнамського Палацу. NĂM – це тропічна вілла з гастрономічними шедеврами від Ектора Хіменеса-Браво.

Просторий вишуканий ресторан, де подають страви сучасної в’єтнамської кухні, коктейлі та вина з усього світу. Винна карта налічує більше 85 різних винних позицій з різних регіонів. Авторські коктейлі в NĂM не менш оригінальні, ніж страви. Їхня рецептура, як і вся концепція кухні та бару, пропущена через призму сонячного В’єтнаму.

Пян-Се бар (Азіатська кухня)



Де: вул. Нижній Вал, 33 (в арці)

Незабаром «Пян-Се бар» святкує другий перший день народження. Ось уже другий рік, як в тихому дворику на Подолі подають смачні корейські пиріжки з м’яса, овочів і прянощів пян-се, гостру капусту, суп кімчхи і драконячі пупочки Хе. Порції тут великі, а вся їжа автентична, шукати справжні рецепти шеф-кухарю Арсену Цатуряну допомагав кореєць містер Кан. Крім смачної азіатської їжі, тут подають смачні авторські коктейлі, якими можна закінчити вечерю.

Podil East India Company (Індійська кухня)



Де: вул. Межигірська, 9

Напевно, гуляючи Подолом, ви помічали яскраво-сині двері та інтригуючий напис «Podil East India Company» над ними. Наступного разу обов’язково зайдіть всередину, і ви поринете у світ незвичайних подорожей, нових смаків і настрою чародійства, що з вами відбувається. В меню тут екстравагантні, авторські страви з Індії, Таїланду, Індонезії та Малайзії. Любителям по-справжньому гострої їжі радимо спробувати Vindaloo – мариновану в червоному вині свинину або Thai Dry Carry. З напоїв спробуйте лимонад Масала – чай ​​з сиропом лимона і апельсина.

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Kitaika (Китайська кухня)



Де: вул. Златоустівська, 15 (також можна знайти на фестивалях)

Китайський ресторан без драконів і дівчат-офіціанток в національних сукнях. Інтер’єр оформлений так, аби ви відчули себе у сучасному Китаї. На стінах тут графіті та комуністичні плакати, на підлозі – вулична бруківка, в кінці залу відкрита кухня – все для того, щоб створити відчуття обіду на китайських вулицях. В меню китайські, в’єтнамські і тайські страви. Радимо спробувати легендарний гострий суп Том Ям Кунг і рис із яловичиною. На десерт замовте бананові спринг-роли.



Khu Yum (Yum-Yum) (Тайська кухня)



Де: Оболонський проспект, 21Б (також можна знайти на фестивалях або замовити доставку додому)



Раніше кожен, хто приїжджав з Таїланду і намагався знайти їхню кухню в Києві, розчаровувався і харчувався спогадами про неймовірну тайську вуличну їжу. Не так давно з’явився ресторанчик, де можна згадати цей смак і знову перенестися на вулиці Бангкока. На фестивалях їх можна знайти під вивіскою «Khu-Yum», а в торговому центрі під більш коректною назвою «Yum-Yum». Тут готують максимально наближеним до справжнього супом Том Ям. Також радимо вам спробувати жовтий каррі з куркою і в’єтнамський суп Фо Бо.

Китайський привіт (Китайська кухня)



Де: вул. Івана Франка, 7

Як не крути, але без «Китайського привіту» добірка азіатських ресторанів неможлива. За недовгий час існування заклад вже встиг стати легендарним, і тільки ледачий ще не побував тут. Якщо ви один з цих ледачих, розповідаємо, що це за місце і навіщо сюди йти. Наприклад, тільки тут в Києві ви можете спробувати «столітні яйця» (звичайні курячі яйця, які кілька місяців тримають у спеціальній суміші без доступу до повітря) або закусити свій напій зоофобусами. Крім таких шедеврів, тут є і більш звичні для українців китайські страви. Наш лідер – холодна яловичина Ма Ла з імбиром та кінзою, маринована в соусі з сичуанських перців. Шеф-кухар тут, як і годиться, китаєць, тому страви ну дуже автентичні та правильно приготовані. В інтер’єрі закладу максимальна концентрація всього китайського – тут і неонові вивіски, і пластикові стільці, і навіть величезний золотий кіт.

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